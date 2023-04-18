大甲媽4月21日起駕 烏日、大肚、龍井交通管制看這裡

台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境將於21日深夜起駕，展開9天8夜遶境活動，將行經烏日、大肚、龍井區部分路段，烏日警分局為維護鑾轎行進人車安全，將在22日上午5時至下午6時，以及29日清晨1時至下午4時交通管制，並視車流機動彈性調整。

烏日警分局說，為因應媽祖遶境行程大批香客湧入，以及維護媽祖鑾轎安全，警方嚴密規劃交通疏導及防竊(盜)等維安措施，邀請轄內23組宮廟及陣頭等接駕團體，協調交接轎地點等相關事宜，並告知刑法第150條，約制勿聚眾滋事，否則將依法究辦。

烏日警分局說明，22日(周六)5時至傍晚6時(起駕活動)，(１)沙田路一段(大肚區)至沙田路六段(龍井區)沿線彈性車道調撥。(２)烏日區中山路三段大度橋南下往彰化方向封閉機慢車道交通管制，並疏導機慢車輛安全行駛通過大度橋。(３)王田交流道匝道口將交通疏導管制，請用路人提早改道。

烏日警分局指出，29日(星期六)1時至下午4時(回鑾活動)，(１)沙田路一段(大肚區)至沙田路六段(龍井區)沿線彈性車道調撥。(２)王田交流道匝道口將交通疏導管制，請用路人提早改道。

烏日警分局說明，車輛管制部分，1、龍井區沙田路四段與中華路口(山陽橋端、竹泉橋端)、

沙田路六段與向上路七段路口，南北向行駛沙田路四至六段車輛，改由中華路行駛。

2、大肚區路口管制部分(禁止小客車以上車輛進入大肚市區沙田路二、三段大甲媽祖遶境沿線)

A.沙田路二段與自由路口南端 B.自由路與仁德路口 C.自由路與平和東街口 D.自由路與文昌路一段口 E.自由路與自治路口 F.自由路與華山路口 G.自由路與萬興路口 H.沙田路三段與自由路口北端

台中市烏日警分局因應大甲媽祖遶境活動，將在大肚區部分路段交通管制。圖／警方提供

台中市烏日警分局為預防大甲媽祖遶境發生搶轎等暴力衝突，往年遶境期間都重兵布署護轎。圖／本報資料照

台中市烏日警分局因應大甲媽祖遶境活動，將在烏日區部分路段交通管制。圖／警方提供

台中市烏日警分局為預防大甲媽祖遶境發生搶轎等暴力衝突，往年遶境期間都重兵布署護轎。圖／本報資料照