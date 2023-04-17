彰化21處危險路段設警示牌 今年車禍死亡已41人

彰化縣今年1至4月各類交通事故共1萬2585件，死亡人數高達41人，車禍違規行為仍以闖紅燈及超速行駛為大宗，而去年機車騎士因疲勞駕駛自撞死亡高達46人，為預防車禍發生，彰化縣警局交通隊在21處危險路段設置告示牌提醒民眾小心駕駛，以免再發生憾事。

縣警局交通隊隊長林神改表示，彰化縣去年全年A1死亡事故和A2受傷交通事故共2萬4449件，較2021年年同期增加1943件，去年死亡246人較前年增加45人，受傷31663人較前年同期增加2538人，車禍發生率偏多。

警方分析車禍死亡事故發生原因，其中設有號誌路口占43%、無號誌路口占比57%，車禍違規行為仍以闖紅燈及超速行駛為大宗，機車騎士因疲勞駕駛自撞死亡46人，占18.7%；而今年各類交通事故發生1萬2585件較去年同期減少656件，但死亡41人較去年同期增加3人，顯見交通事故死亡案件仍舊居高不下。

林神改表示，為了讓用路人可以辯識危險路段，近期也透過大數據分析出21處易肇事路口，其中以彰化市金馬路2段與彰新路1段路口發生各類交通事故51件受傷31人最高，而未來目標是要在50個路口設置警示牌。

交通隊今天將「易肇事路段告示牌」高掛在彰化市民生路和三民路口，這個路口去年發生事故高達42件，包括一起死亡車禍，受傷31人，希望能提醒用路人提高注意力及警覺心，放慢行車速度減少事故發生。

些告示牌除提供去年交通事故發生件數、傷亡人數，牌面也印上警徽，象徵警方防制事故守護用路人的決心，並藉此讓用路人容易辨識該路口為易肇事地點，提高注意力及警覺心，放慢行車速度減少事故發生。