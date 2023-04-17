消防員加班逾百小時疑過勞猝死 盧秀燕：這是過勞社會

中市議會今舉行第一次定期會，市議員吳佩芸指出，有名消防救災救護指揮中心的派遣員，上個月4日結束勤務返家不適，就醫後心因性猝死不幸身亡，經查他1、2月的加班時數皆超過百小時，質疑這般工時合理嗎？

市長盧秀燕表示，整個社會都是過勞社會，市府所有同仁也都競競業業、夙夜匪懈；她非常願意研議增補救災救護派遣人力，但該業務並非地方政府權轄，而是中央要同意給員額；這幾年也陸續在增補，未來三年將增加近兩百人。

吳佩芸表示，該名派遣員今年1月加班時數高達178小時、2月加班時數則是108小時，但上次臨時會的警消衛環委員會中，消防局長竟稱其加班時數非常合理，市長盧秀燕更以「這個社會是過勞的社會」，合理化過勞問題，非常離譜。

據銓敘部《公務人員因公猝發疾病或因戮力職務積勞過度以致死亡審查參考指引》的規定：「發病前一個月內加班時數達一百小時或前2到6個月加班時數都超過80小時，其加班產生之工作負荷與發病之相關性極強。」

吳佩芸強調，依照銓敘部的參考指引，該名派遣中心的消防員工作時數已嚴重過勞，消防員過勞問題迫在眉睫，消防局對基層消防員工時的態度，令人遺憾。

吳佩芸呼籲市府，研議增補指揮中心派遣員人力，改善基層消防員長期過勞的情形，並在人力補足前，以保障派遣中心派遣員健康權及平衡市民需求，先降低指揮中心值勤強度。

消防局長孫福佑說，救災救護指揮中心派遣員的任務時段，近期有部分調整，每日均給同仁2小時以上休息時間，部分備勤人員開放白天休息4小時以上，且採每日夜間(22時至隔日6時)降低2個執勤席位。

孫福佑強調，救災救護指揮中心線上執勤跟備勤人力均有適度調整，給同仁有更充足的休息時間。另將適時補充指揮中心人力，減輕指揮中心派遣員工作負荷。