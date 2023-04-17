南投縣府追加68億元預算 議會今照案三讀過關

南投縣議會今舉行臨時會二、三讀，縣府今年歲出預算數原編列249.26億餘元，但追加預算68.33億餘元，主計處說明，去年編列預算時許多中央補助款尚未核定，原預算編列較少，留待今年中央核定後才追加預算。今也照案宣布三讀通過。

縣府主計處指出，今年度歲入原預算數為254.78億餘元，淨追加預算74.83億餘元，追加後預算數為329.61億餘元；歲出原預算數249.26億餘元，淨追加預算68.33億餘元，追加後預算數為317.59億餘元。

主計處也說明，今年追加預算達68億元，係因去年適逢選舉年，編列預算時許多中央補助款尚未核定，原預算編列較少，留待今年中央核定後追加預算。而歲入及歲出淨追加預算減數加抵，剩餘約6.5億元，全數用來減列今年債務舉借數。

而在歲出追加預算中，以教育科學文化支出追加25.34億餘元最多，主要辦理教育部補助推展學前幼兒就學、幼童車汰換等教育相關計畫；其次為社福支出追加達20.93億餘元，主要為衛福部補助推展長照2.0、長期服務給付等社會服務。

另，經濟發展支出也追加16.81億餘元，將用於辦理農路、村里道路改善工程、治山防洪及野溪治理等相關工作，以及支應中央部會核定補助縣辦理前瞻基礎建設城鄉建設提升道路品質、生活圈道路交通系統建設等相關計畫。

針對追加預算，縣議員陳宜君提到，今年追加後歲出預算達317億元，但縣府自籌財源僅占10.35%，代表多數財源來自中央統籌分配稅款，因此籲請縣府應多寫計畫向中央爭取經費，否則在自籌財源如此低的狀況下，要運作縣政恐有困難。

而南投縣今年度總預算第一次追加（減）預算案7日已於縣議會臨時會一讀通過，今為臨時會二、三讀，46件提案及2件臨時動議均三讀通過，議長何勝豐表示，追加減預算審查今照案三讀通過，期待縣府團隊妥善且有效率的執行預算。