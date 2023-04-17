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彰警霹靂隊亮相嚴防大甲媽進香衝突 跆拳道3段警花身手矯健

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣警局今年首度由柔道、跆拳道國手級高手組成44人霹靂隊、教官隊領軍「機動應變隊」針對大甲媽遶境易衝突區域加強安維部署。圖／彰化縣警局提供
彰化縣警局今年首度由柔道、跆拳道國手級高手組成44人霹靂隊、教官隊領軍「機動應變隊」針對大甲媽遶境易衝突區域加強安維部署。圖／彰化縣警局提供

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動將在4月21日晚間起駕，22日會到彰化市，今年彰化縣警局首度由分局柔道、跆拳道國手級高手組成44人霹靂隊、教官隊領軍針對易衝突區域加強安維部署。

彰化縣警局為防範大甲媽遶境活動衝突暴力事件，今年特別由柔道7段的前世界盃國手、訓練科長林世明領軍組成20名霹靂隊、24名技術教官隊負責機動應變，44人都具備反恐、武裝攻堅及重大暴力犯罪處理能力的精銳隊伍，重點打擊尋釁滋事分子，盼更有效地遏阻暴力犯罪行為。

「機動應變隊」今天進行大甲媽遶境維安演練，警方已針對易發生衝突地點彰化市「民生地下道」、「永樂街天后宮」等處，部署優勢警、民力，實施外圍交通管制及重點區域、路段淨空。

縣警局長張國雄說，今年大甲媽將是「暴力零容忍」，絕不讓暴力衝突衍生治安事故，影響信眾安全，如有不法分子欲藉機滋事，警方絕對依法當場逮捕，嚴懲究辦。

機動應變隊由訓練科長林世明領軍，林世明曾是區運柔道連霸冠軍，還在泛太平洋柔道錦標賽勇奪亞軍、世界盃柔道錦標賽中勇奪第5名，打敗過漢城奧運柔道冠軍李璟根。而警花李靖宣還是跆拳道3段高手，讓人眼睛為之一亮。

彰化縣警局今年首度由柔道、跆拳道國手級高手組成44人霹靂隊、教官隊領軍「機動應變隊」針對大甲媽遶境易衝突區域加強安維部署。記者林宛諭／攝影
彰化縣警局今年首度由柔道、跆拳道國手級高手組成44人霹靂隊、教官隊領軍「機動應變隊」針對大甲媽遶境易衝突區域加強安維部署。記者林宛諭／攝影
警花李靖宣還是跆拳道3段高手。縣警局提供
警花李靖宣還是跆拳道3段高手。縣警局提供
警花李靖宣還是跆拳道3段高手。縣警局提供
警花李靖宣還是跆拳道3段高手。縣警局提供
彰化縣警局今年首度由柔道、跆拳道國手級高手組成44人霹靂隊、教官隊領軍「機動應變隊」針對大甲媽遶境易衝突區域加強安維部署。記者林宛諭／攝影
彰化縣警局今年首度由柔道、跆拳道國手級高手組成44人霹靂隊、教官隊領軍「機動應變隊」針對大甲媽遶境易衝突區域加強安維部署。記者林宛諭／攝影

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