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盧秀燕人氣高市政效率差？ 台中議員：亮點建設只集中市區

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員林德宇指出，市長盧秀燕高人氣但不表團隊市政效率好。記者陳秋雲／攝影
台中市議員林德宇指出，市長盧秀燕高人氣但不表團隊市政效率好。記者陳秋雲／攝影

台中市長盧秀燕連任後第一次施政報告，議員林德宇今質詢表示，市長高得票順利連任成功，但市長的高人氣並不代表市政效率好，尤其部分民調顯示出施政滿意度存有嚴重城鄉差異，市府應重視，提高市政效率才是重點。

林德宇說，3月臨時會到現在的定期會，他看到市政府追加預算的方式，質疑團隊是因認為市長已連任了，高得票高人氣所以「暢行無阻？」還是議會藍大於綠「有恃無恐？」，追加台中巨蛋的預算，市府說已經準備好了不能再等，結果預算追加之後，但至今招標上網都沒進行。

林德宇質疑，市政府依照地方制度法配置3位副市長，但現在第二任的任期已過了100多天，第3位副市長還懸缺？難道市府運作上不需要三位副市長，還是市長「無要無緊」不在意。

林德宇說，媒體針對施政滿意度的民調，凸顯城鄉落差及都市縫合不足，縣區的滿意度偏低，但市區尤其西屯、北屯、南屯有高滿意度，亮點建設幾乎集中在西屯、北屯、新的重劃區，難怪市區有感，但原縣區無感。

林德宇指出，上個月的棒球經典賽還綁市長肖像布條，另在霧峰甚至還有市長就任100天5大政績的廣告，他認為市長兩任就屆滿了，還有需要去掛布條看版宣傳嗎？新聞局長鄭照新解釋，所謂的看板和廣告跟新聞局沒有關係，經典賽是廠商贊助。林德宇說，提高市政效率才是重點。

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