快訊

明高溫恐飆36度！這日雨彈炸全台 本周降雨趨勢一圖看懂

侯友宜被告怎麼「辦」？ 法界：「搓圓仔湯」不易偵查

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國際繆思設計獎名單出爐 中市中央公園獲2大獎項殊榮

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
中央公園遊客服務中心，榮獲曼哈頓國際航廈為主題榮獲室內設計類金獎。圖／中市府提供
中央公園遊客服務中心，榮獲曼哈頓國際航廈為主題榮獲室內設計類金獎。圖／中市府提供

2023繆思設計大獎(MUSE Design Awards)日前公布得獎名單，台中中央公園遊客中心，獲得室內設計類(Interior Design)金獎，中台灣元宵燈會的「魔盒世界燈區」也獲照明設計類(Lighting Design鉑金獎。

建設局長陳大田表示，中央公園面積廣達67公頃，屬於大台中的都市綠肺，豐富自然生態，別具特色的遊客服務中心，以曼哈頓國際航廈為主題，榮獲室內設計類金獎，遊客可了解水湳航站歷史，體驗270度模擬飛行，到737客機座艙、駕駛艙拍照留念。

陳大田說，中台灣元宵燈會魔盒世界展區，吸引102萬人次參觀，建設局投注創意，採低碳智慧互動式展演佈置，奇幻風格為主題的魔盒世界，榮獲美國國際設計獎項協會(IAA)繆思設計大獎-照明設計類鉑金獎，目前保留5處民眾打卡熱點展品，已全面開放。

陳大田也提醒，5月7日台中市野餐日同時在中央公園、葫蘆墩公園、鰲峰山公園及坪林森林公園四處登場，參加台中市民野餐活動無需報名，歡迎全國朋友邀請自己最親愛的人來場悠閒、輕鬆的草地野餐。

中台灣元宵燈會的「魔盒世界燈區」，獲2023繆思設計大獎、照明設計類(Lighting Design鉑金獎。圖／中市府提供
中台灣元宵燈會的「魔盒世界燈區」，獲2023繆思設計大獎、照明設計類(Lighting Design鉑金獎。圖／中市府提供

野餐 台中市

延伸閱讀

公幼搶手新制反減招 盧秀燕：中市因地制宜雙軌進行

德基水庫蓄水剩47% 中市以替代水澆灌植栽

中市高中生輕生案 校長疏失、4人不當管教議處

台中巨蛋今重行閱覽 啟動百億「孵蛋計畫」

相關新聞

彰化二林經過不方便的時機 今啟用1.3億元納骨塔

歷經兩次流標，費時570個工作天，斥資1億3200萬元，彰化縣二林鎮梅芳公墓新建納骨塔園區「梅陵園」今天落成啟用，未來3...

國際繆思設計獎名單出爐 中市中央公園獲2大獎項殊榮

2023繆思設計大獎(MUSE Design Awards)日前公布得獎名單，台中中央公園遊客中心，獲得室內設計類(In...

消防員加班逾百小時疑過勞猝死 盧秀燕：這是過勞社會

中市議會今舉行第一次定期會，市議員吳佩芸指出，有名消防救災救護指揮中心的派遣員，上個月4日結束勤務返家不適，就醫後心因性...

南投縣府追加68億元預算 議會今照案三讀過關

南投縣議會今舉行臨時會二、三讀，縣府今年歲出預算數原編列249.26億餘元，但追加預算68.33億餘元，主計處說明，去年...

彰警霹靂隊亮相嚴防大甲媽進香衝突 跆拳道3段警花身手矯健

大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香活動將在4月21日晚間起駕，22日會到彰化市，今年彰化縣警局首度由分局柔道、跆拳道國手級高手組成4...

盧秀燕人氣高市政效率差？ 台中議員：亮點建設只集中市區

台中市長盧秀燕連任後第一次施政報告，議員林德宇今質詢表示，市長高得票順利連任成功，但市長的高人氣並不代表市政效率好，尤其...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦