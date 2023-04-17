國際繆思設計獎名單出爐 中市中央公園獲2大獎項殊榮

2023繆思設計大獎(MUSE Design Awards)日前公布得獎名單，台中中央公園遊客中心，獲得室內設計類(Interior Design)金獎，中台灣元宵燈會的「魔盒世界燈區」也獲照明設計類(Lighting Design鉑金獎。

建設局長陳大田表示，中央公園面積廣達67公頃，屬於大台中的都市綠肺，豐富自然生態，別具特色的遊客服務中心，以曼哈頓國際航廈為主題，榮獲室內設計類金獎，遊客可了解水湳航站歷史，體驗270度模擬飛行，到737客機座艙、駕駛艙拍照留念。

陳大田說，中台灣元宵燈會魔盒世界展區，吸引102萬人次參觀，建設局投注創意，採低碳智慧互動式展演佈置，奇幻風格為主題的魔盒世界，榮獲美國國際設計獎項協會(IAA)繆思設計大獎-照明設計類鉑金獎，目前保留5處民眾打卡熱點展品，已全面開放。