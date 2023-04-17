鹿港鎮長表態反對彰濱再設焚化爐 勒令業者停工

有業者規劃在彰濱工業區設事業廢棄物焚化爐，引起環保聯盟及酪農等抗議。鹿港鎮長許志宏今天在臉書指出，彰濱工業區不容再設焚化爐，影響民眾健康，公所也發文勒令業者停工。

晶鼎綠能公司規劃在彰濱工業區興建處理事業廢棄物焚化爐，不過彰化縣環保聯盟、彰化縣養殖協會及鹿港福興地區的酪農，認為彰濱工業區內已有多座焚化爐，密度太高，可能影響民眾健康，曾在業者舉辦說明會時前往抗議。

彰化環保聯盟號召醫界人士，明天將前往鹿港鎮公所要求鹿港鎮長針對事廢焚化爐表達立場，彰化環盟發出的採訪通知說明，福興鄉長、芳苑鄉長、線西鄉長及彰化市長，都表示反對設置焚化爐立場，希望鹿港鎮長站出來，共同守護鹿港鎮民與周遭鄉鎮民眾的健康。

鹿港鎮長許志宏下午則在臉書（Facebook）個人粉絲專頁張貼聲明，表達反對設置焚化爐立場；許志宏說，室外空氣污染為肺癌主要發生危險因素之一，事廢焚化爐設立運轉後，各類污染物排放量將增加，加劇周邊地區居民呼吸道疾病危害，全體彰化鄉親都不應再承受有毒污染物之苦。

許志宏指出，未來彰濱工業區如果再設置事廢焚化爐，將焚燒來自全國工業區污水處理廠的污泥，而污泥中含有大量重金屬、有機溶劑及有害物質等，透過燃燒後將會產生戴奧辛及多種有害物質，危害鹿港及鄰近鄉鎮居民身體健康。

許志宏說，業者未依建築法規定取得建照，也未在動工前辦理公開說明會，鎮公所4月10日已開出勒令停工通知單，積極保障民眾權益，他和鎮公所團隊為捍衛人民健康，顧及農漁牧業經濟發展，堅決反對彰濱工業區增設焚化爐。