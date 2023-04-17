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彰化二林經過不方便的時機 今啟用1.3億元納骨塔

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林鎮梅芳梅陵園納骨塔今天落成啟用，鎮公所舉辦普贊法會。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林鎮梅芳梅陵園納骨塔今天落成啟用，鎮公所舉辦普贊法會。記者簡慧珍／攝影

歷經兩次流標，費時570個工作天，斥資1億3200萬元，彰化縣二林鎮梅芳公墓新建納骨塔園區「梅陵園」今天落成啟用，未來3年內將陸續開放約3萬個櫃位，優惠價格安置二林鎮先民，外鄉鎮民使用價格加倍。

二林鎮公所舉行梅芳公墓「梅陵園」納骨塔落成啟用儀式，同時舉辦普贊法會，鎮長蔡詩傑和鎮公所課室主管在納骨塔大廳仰望地藏王菩薩，祈求神明和二林鎮先民庇佑二林全鎮平安，法師吹法螺、鎮公所人員焚香後，主祀官蔡詩傑在主爐插香，儀式圓滿結束。

蔡詩傑說，梅芳原納骨塔懷恩堂1991年，是早期推動公墓公園化的重要指標，命名為二號宅地的東興納骨塔2010年，開啟二林鎮現代化殯葬設施，近年納骨塔需求增加，前鎮長張國棟和鎮代會通過興建第三座納骨塔計畫，他就任後發包興建，經過「一段不方便的時機」，包括新冠疫情、營建物價飛漲，導致兩度流標，鎮公所追加預算發包，110年5月14日動土，去年12月23日竣工，通過驗收取得使用執照，今天啟用。

第三座納骨塔命名「梅陵園」，意寓植梅入陵成園，園區面積1839.5平方公尺，納骨塔地坪1040.4平方公尺，地上3層，最多可容納近3萬個櫃位，第一階段完工先提供2樓1148個骨骸櫃及1962個骨灰櫃，未來將視使用率陸續施作塔內1、3樓及2樓剩餘區域，鎮民購買視區位每位價格3、4、5萬元，外鄉鎮民加倍。

彰化縣二林鎮長蔡詩傑擔任梅芳梅陵園納骨塔落成啟用典禮的主祀人，典禮落成後插香。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林鎮長蔡詩傑擔任梅芳梅陵園納骨塔落成啟用典禮的主祀人，典禮落成後插香。記者簡慧珍／攝影

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