彰化二林經過不方便的時機 今啟用1.3億元納骨塔
歷經兩次流標，費時570個工作天，斥資1億3200萬元，彰化縣二林鎮梅芳公墓新建納骨塔園區「梅陵園」今天落成啟用，未來3年內將陸續開放約3萬個櫃位，優惠價格安置二林鎮先民，外鄉鎮民使用價格加倍。
二林鎮公所舉行梅芳公墓「梅陵園」納骨塔落成啟用儀式，同時舉辦普贊法會，鎮長蔡詩傑和鎮公所課室主管在納骨塔大廳仰望地藏王菩薩，祈求神明和二林鎮先民庇佑二林全鎮平安，法師吹法螺、鎮公所人員焚香後，主祀官蔡詩傑在主爐插香，儀式圓滿結束。
蔡詩傑說，梅芳原納骨塔懷恩堂1991年，是早期推動公墓公園化的重要指標，命名為二號宅地的東興納骨塔2010年，開啟二林鎮現代化殯葬設施，近年納骨塔需求增加，前鎮長張國棟和鎮代會通過興建第三座納骨塔計畫，他就任後發包興建，經過「一段不方便的時機」，包括新冠疫情、營建物價飛漲，導致兩度流標，鎮公所追加預算發包，110年5月14日動土，去年12月23日竣工，通過驗收取得使用執照，今天啟用。
第三座納骨塔命名「梅陵園」，意寓植梅入陵成園，園區面積1839.5平方公尺，納骨塔地坪1040.4平方公尺，地上3層，最多可容納近3萬個櫃位，第一階段完工先提供2樓1148個骨骸櫃及1962個骨灰櫃，未來將視使用率陸續施作塔內1、3樓及2樓剩餘區域，鎮民購買視區位每位價格3、4、5萬元，外鄉鎮民加倍。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言