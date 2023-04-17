酷城市成型 台中足球園區、烏日全民運動館近日動工

台中市議會今進行第四屆第1次定期會，市議員劉士州、吳瓊華關心台中足球運動休閒園區、烏日全民運動館陸續開工。運動局長李昱叡提到，市府跨局處合作下，「台中市烏日全民運動館」案今年3月完成工程招標，預計今年上半年開工、2025年完工。另台中足球園區4月26日盛大開工。

議員吳瓊華說，市府加速興建台中巨蛋體育館，最近最矚目的就是中部首座國際足球園區，坐落在南屯區龍富九路與及益豐路三段路口，也是高鐵新市鎮重劃區內的文中小用地、市中心蛋黃區，日後可以連接原西屯朝馬足球，眾所期待。

吳瓊華說，市長盧秀燕上任以來，推動國民暨兒童運動中心，有6座相繼開放營運，烏日全民運動館位在烏日區健行路及三榮九路交叉口，她極力爭取成功，希望早日動工。市長盧秀燕表示，烏日區全民運動館近日將動工，全數建設經費規模達3.5億元，希望議會支持預算。

運動局長李昱叡表示，市長盧秀燕重視市民健康，推動台中首座「烏日全民運動館」興建計畫，目前工程已完成招標程序，預計今年上半年開工、2025年完工。

運動局長李昱叡說，烏日全民運動館內包括兒童運動中心、瑜珈及韻律教室、健身中心、全齡體能訓練場、綜合多功能球場等，兼具成人與孩童的運動遊憩空間，打造全齡優質運動環境，運動局今年同步進行營運招商前置作業，期待未來遴選出優質營運團隊。

李昱叡說，市府推全國首創國民暨兒童運動中心，已啟用朝馬、北區、南屯、長春、潭子、大里等6座及港區運動公園，另有豐原、清水、北屯、太平等4座興建中，盼市民養成運習慣，每周至少運動3次、每次達30分鐘以上的規律習慣。