盧秀燕中市議會施政報告 主軸「幸福三部曲」

台中市長盧秀燕今天在市議會進行施政報告指出，這屆施政主軸「幸福三部曲」，包括發展市政建設、打造關懷友善社會、永續環境等，將加快腳步，讓城市幸福蛻變不只是口號。

台中市議會今天召開第4屆第1次定期會進行市長施政報告，盧秀燕祭出厚厚一本達181頁的施政報告書，強調這屆施政主軸為「幸福三部曲」，將加快腳步，繼續守護市民幸福，以「幸福城市、台灣共榮」為施政目標，帶給市民一個幸福的家。

盧秀燕表示，幸福三部曲包括發展市政建設、打造關懷友善社會、永續環境等；在發展市政建設方面，持續推動台中巨蛋、台中國際會展中心及台中綠美圖等指標型建設，同時完善城市交通路網，加速捷運藍線等軌道道路網進程，再搭配東豐快、市政路延伸等生活圈公路系統的推動，打通城市交通任督二脈。

在盧秀燕完成施政報告後，藍綠市議員發言踴躍，民進黨籍市議員陳雅惠認為，邁向中台灣共好共榮的理想願景是負責任的態度，但希望確實落實，避免打高空；陳淑華則質疑只是空喊口號幸福三部曲，卻沒有實質內容，對台中市的發展很空洞。

綠營議員楊典忠以台中海生館為例指出，盧秀燕在過去施政報告中，曾多次公布海生館完工時程，這屆又改成民國113年開幕，讓市民有每年都在喊開幕的感覺，希望盧秀燕不要一再辜負市民的期待。

綠營市議員周永鴻則說，神岡區豐洲科技工業園區二期聯外道路於去年10月地方大選前舉行動土典禮，結果選後的去年12月才正式開工，讓外界質疑市府作法是在騙選票，應踏踏實實照進度進行工程。

藍營市議員張瀞分表示，她全力支持盧秀燕啟動幸福三部曲，也邀請盧秀燕參加及支持明年將登場的豐原媽祖百年建醮慶典，讓媽祖文化帶動觀光商機，活絡在地商圈。