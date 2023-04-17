中市府改善「行人地獄」態度消極？ 盧秀燕：加強守法觀念很重要

台中市議會今舉行定期會，市長盧秀燕提施政報告；市議員陳俞融關切「行人交通」問題，指出市府報告標榜改善行人環境，但通學步道僅建設85公里，且人行庇護島單座就須36萬，市府今年僅編列600萬建設，質疑市府改善決心。

盧秀燕表示，台中積極建設，光學校人行空間就做了95所，約台中校園數的三分之一，未來會繼續擴大推廣。交通局說，行人環境改善建設，未來會協調建設局，一同規畫實施。

陳俞融也質詢，去年行人交通事故死亡，警局統計有2百人，是六都第一高，去年公車在北區撞上一家三口的意外，事後與警方會勘，警察局給的建議，是執法是最後手段，認為市府應通盤檢討，而非事故發生時才會勘檢討。

市議員劉士州說，現在不禮讓行人，被抓到馬上罰六千，能不能對路口行人，也比照酒駕裁罰強度，不禮讓就開罰。

警察局表示，今年自3月13日至4月9日止，實施「行人正義大執法」專案勤務，汽車駕駛人不依規定暫停讓行人先行，共取締9107件，其中發生行人A1類交通事故計4件，相較去年同期發生行人A1類事故11件，減少7件，降低事故發生率63.6％。

盧秀燕說，或許道路設施需要改善，但最為關鍵的是「守法觀念」，法律有規定，但大家不守法情形較嚴重，希望民眾加強守法觀念，很重要。