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地方反對彰濱工業區再設焚化爐 鹿港公所勒令停工

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣彰濱工業區將由晶鼎綠能公司再新建一座焚化爐，雖地方反對，但工地已動工，鹿港公所表示已開出勒令停工通知單。圖／彰化縣環境保護聯盟提供
彰化縣彰濱工業區將由晶鼎綠能公司再新建一座焚化爐，雖地方反對，但工地已動工，鹿港公所表示已開出勒令停工通知單。圖／彰化縣環境保護聯盟提供

彰化縣彰濱工業區將由晶鼎綠能公司再新建一座焚化爐，日前舉辦開工前說明會時，被彰化縣環境保護聯盟、在地酪農等動員抗議，鹿港鎮長許志宏今天也發出聲明表示，鎮彰濱工業區不容再設置焚化爐，公所已開出勒令停工通知單。

許志宏今天在臉書發表聲明表示，彰化縣焚化爐密度為全國最高，其中6座事業廢棄物焚化爐集中在彰濱工業區，不容再過度設置，彰化縣的廢棄物處理量僅佔51%，49%的處理量是外縣市的事業廢棄物，顯見彰化縣的焚化爐已足夠，毋須再增設焚化爐。

許志宏說，晶鼎事業廢棄物焚化爐違法施工，晶鼎綠能公司未依建築法規定取得建造執照及環境影響評估法施行細則規定於動工前辦理公開說明會，鹿港鎮公所已於4月10日依彰化縣建築管理自治條例開出勒令停工通知單，以保障民眾權益。

「彰濱工業區不容成為毒氣幫浦」，許志宏說，未來彰濱工業區倘若再設置晶鼎事業廢棄物焚化爐，將焚燒來自全國工業區汙水處理廠的汙泥，而汙泥中含有大量重金屬、有機溶劑、有害物質等，透過燃燒將會產生世紀之毒戴奧辛及多種有害汙染物逸散於空氣中，對於鹿港及鄰近鄉鎮居民身體健康及生計的荼害，將造成嚴重的傷害。

晶鼎綠能公司3月31日曾在彰濱工業區舉辦開工前說明會，但遭彰化縣環境保護聯盟、在地酪農、彰化縣養殖協會等約二百人到場拉白布條抗議，當時福興鄉長蔣煙燈、線西鄉長蘇韋峻、縣議員黃俊源、施佩妤、彰濱廠商等200多人參與抗爭。

說明會當天晶鼎公司代表表示，他們一切依法得標，二年前也舉辦過環評公開說明會，並已通過環評，並依法開說明會，一切沒有違法，請大家給他們開發的機會，不過在抗爭下，說明會無法順利說明。

「太過份了，說明會明明流會，為何焚化爐已經在動工了？」彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英說，焚化爐工地今天還有許多工程車出出入入，繼續動工中，彰化縣環境保護聯盟明天下午將邀集多位醫師在鹿港鎮公所廣場前號召大家連署反對新建焚化爐，立委陳秀寳明天上午也將在服務處開記者會邀集各界一起反對蓋焚化爐。

彰化縣彰濱工業區將由晶鼎綠能公司再新建一座焚化爐，雖地方反對，但工地已動工，鹿港公所表示已開出勒令停工通知單。圖／彰化縣環境保護聯盟提供
彰化縣彰濱工業區將由晶鼎綠能公司再新建一座焚化爐，雖地方反對，但工地已動工，鹿港公所表示已開出勒令停工通知單。圖／彰化縣環境保護聯盟提供

焚化爐 廢棄物 彰化 環評

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