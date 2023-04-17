肝若好人生係彩色 彰化地區醫院加碼送禮券鼓勵C肝篩檢

彰化縣推出做癌症篩檢拿健康振興劵的獎勵措施，員林市宏仁醫院響應根除病毒型肝炎和縣政府獎勵措施，今天全面啟動慢性病患C肝篩檢，加碼贈送前500名到院篩檢者每人一張100禮券，衛生局長葉彥伯出席啟動儀式，並期盼更多地區醫院加入慢性病患C肝主動監測篩檢。

員林市宏仁醫院「慢性病患C肝篩檢全面啟動」，衛生局長葉彥伯、立委陳素月、縣議員張欣倩、縣議員曹嘉豪、員林市代會主席張國良、員林市代張偉傑、大饒里長張明勤、民生里長蕭上筆受邀出席，和宏仁醫院醫療副院長朱建統、蘇俊郎等人高喊「2025C肝根除」、「全面篩檢積極治療」等口號，宏仁醫院人員拿出懸掛Q版肝圖的一竹篩，象徵要透過篩檢「篩出好肝」。

曾罹患C肝的陳姓病患今天到場分享治療經驗。她說，沒C肝家族史，前年打完COVID-19疫苗後，出現心臟不舒服、嗜睡症狀，原以為是心臟問題，到宏仁醫院檢查才發現肝指數超標6、7倍，GOT、GPT指數都超過200，進一步檢驗竟是罹患C肝，經宏仁醫院肝膽腸胃科主治醫師江明師治療，連續3個月每天服藥1顆，並無不適，目前已康復。

葉彥伯表示，治療C肝的藥物很貴，一個療程約25萬，宏仁醫院透過一條龍式的篩檢、治療，節省病患寶貴時間，且加碼贈送每名病患100元禮券，如果加做其它篩檢，可獲縣府贈送完成每種癌篩振興禮券，疫情期間很多民眾避到醫院做篩檢，現在疫情趨緩趕快來做，早期發現、早期治療。

江明師說，根據院內統計，罹患糖尿病、慢性腎臟病患者，同時合併C型肝炎比例高出一般人2至3倍，因此宏仁針對院內7千名糖尿病、慢性腎臟病啟動主動監測、積極介入等策略，鼓勵接受C型肝炎篩檢，若檢出陽性可在院內進行一條龍的治療，早年C肝治療用藥可能引發噁心等副作用，且治療期長達1年，民眾常不願配合治療，近年口服新藥效果佳，治癒率達99%，病患不必擔心不適。