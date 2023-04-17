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肝若好人生係彩色 彰化地區醫院加碼送禮券鼓勵C肝篩檢

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
員林市宏仁醫院鼓勵符合資格民眾做國民健康署成人預防保健加值方案終身一次的免費C肝篩檢，加碼送百元禮券，衛生局長葉彥伯希望有更多地區醫院加入鼓勵篩檢行列。圖／宏仁醫院提供
員林市宏仁醫院鼓勵符合資格民眾做國民健康署成人預防保健加值方案終身一次的免費C肝篩檢，加碼送百元禮券，衛生局長葉彥伯希望有更多地區醫院加入鼓勵篩檢行列。圖／宏仁醫院提供

彰化縣推出做癌症篩檢拿健康振興劵的獎勵措施，員林市宏仁醫院響應根除病毒型肝炎和縣政府獎勵措施，今天全面啟動慢性病患C肝篩檢，加碼贈送前500名到院篩檢者每人一張100禮券，衛生局長葉彥伯出席啟動儀式，並期盼更多地區醫院加入慢性病患C肝主動監測篩檢。

員林市宏仁醫院「慢性病患C肝篩檢全面啟動」，衛生局長葉彥伯、立委陳素月、縣議員張欣倩、縣議員曹嘉豪、員林市代會主席張國良、員林市代張偉傑、大饒里長張明勤、民生里長蕭上筆受邀出席，和宏仁醫院醫療副院長朱建統、蘇俊郎等人高喊「2025C肝根除」、「全面篩檢積極治療」等口號，宏仁醫院人員拿出懸掛Q版肝圖的一竹篩，象徵要透過篩檢「篩出好肝」。

曾罹患C肝的陳姓病患今天到場分享治療經驗。她說，沒C肝家族史，前年打完COVID-19疫苗後，出現心臟不舒服、嗜睡症狀，原以為是心臟問題，到宏仁醫院檢查才發現肝指數超標6、7倍，GOT、GPT指數都超過200，進一步檢驗竟是罹患C肝，經宏仁醫院肝膽腸胃科主治醫師江明師治療，連續3個月每天服藥1顆，並無不適，目前已康復。

葉彥伯表示，治療C肝的藥物很貴，一個療程約25萬，宏仁醫院透過一條龍式的篩檢、治療，節省病患寶貴時間，且加碼贈送每名病患100元禮券，如果加做其它篩檢，可獲縣府贈送完成每種癌篩振興禮券，疫情期間很多民眾避到醫院做篩檢，現在疫情趨緩趕快來做，早期發現、早期治療。

江明師說，根據院內統計，罹患糖尿病、慢性腎臟病患者，同時合併C型肝炎比例高出一般人2至3倍，因此宏仁針對院內7千名糖尿病、慢性腎臟病啟動主動監測、積極介入等策略，鼓勵接受C型肝炎篩檢，若檢出陽性可在院內進行一條龍的治療，早年C肝治療用藥可能引發噁心等副作用，且治療期長達1年，民眾常不願配合治療，近年口服新藥效果佳，治癒率達99%，病患不必擔心不適。

C肝 員林 衛生局

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