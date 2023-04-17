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靜宜大學台中「中區長青學苑」開學 落實創新多元終身學習

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
靜宜大學台中「中區長青學苑」開學，落實創新多元終身學習。圖／靜宜大學提供
靜宜大學台中「中區長青學苑」開學，落實創新多元終身學習。圖／靜宜大學提供

靜宜大學承接台中市中區區公所計畫，在「台中跨境體驗示範基地」開辦長青學苑12門課程，共吸引約400人參加，讓銀髮族能學習技能，擴展視野，強健身心，永保青春活力，也能落實創新多元的終身學習，讓長者「活到老、學到老」。

透過靜宜優質團隊所開設的長青學苑課程，品質有保證，台中市中區區公所主任秘書廖文娟說，期望長輩們也能給建議，讓未來所開設的課程更符合需求，她邀請市民與家人朋友踴躍參與5月7日「台中市民野餐日」，享受悠閒舒適的野餐歡樂時光。

靜宜大學職產長魏清圳在開學典禮中指出，中區長青學苑除開設語言、音樂、花藝、健身、繪畫等豐富多元課程，並導入水電及手機平板運用等實用技能；同時能透過專業的直播平台、影音設備，學習拍攝短影跟上時代潮流，成為樂齡網紅。也為生活增添樂趣，認識志同道合及跨領域的樂齡朋友。

活到老、學到老，會延年益壽，知名資深游泳教練葛修邦說，很開心與好友加入中區長青學苑行列；他強調，樂活學習，更新知識，就不被新世代所淘汰。

73歲的彭婦說，獲知靜宜開辦中區長青學苑，特別前來參與「多元動動樂齡體趣」課程，這對年長的人最適合，她感謝靜宜開設這門課；81歲的楊姓婦人因腰椎開刀，坐輪椅也要到中區長青學苑學習英文；她說，因靜宜開課才慕名而來，除了可以結交朋友，學會英語，將來出國也可以用的到。

魏清圳說感謝中區綠川里長楊文宏、公園里長陳裕明、繼光里長吳禎耀及中華里長廖榮中積極協助里民的學習，也於耶誕、跨年等重要節日共同舉辦創意及公益等活動，讓民眾、新住民、外籍移工等族群感受節慶溫暖與歡樂氣氛，共同為中區發展努力。

靜宜大學承接台中市中區區公所計畫，於「台中跨境體驗示範基地」開辦長青學苑12門課程，共吸引約400人參加。圖／靜宜大學提供
靜宜大學承接台中市中區區公所計畫，於「台中跨境體驗示範基地」開辦長青學苑12門課程，共吸引約400人參加。圖／靜宜大學提供
靜宜大學「中區長青學苑」讓銀髮族能學習技能，擴展視野，強健身心，永保青春活力，實現「活到老、學到老」。圖／靜宜大學提供
靜宜大學「中區長青學苑」讓銀髮族能學習技能，擴展視野，強健身心，永保青春活力，實現「活到老、學到老」。圖／靜宜大學提供
靜宜大學「中區長青學苑」除開設語言、音樂、花藝、健身、繪畫等豐富多元課程，並導入水電及手機平板運用等實用技能。圖／靜宜大學提供
靜宜大學「中區長青學苑」除開設語言、音樂、花藝、健身、繪畫等豐富多元課程，並導入水電及手機平板運用等實用技能。圖／靜宜大學提供
參與靜宜大學「中區長青學苑」能增添生活樂趣，認識志同道合及跨領域的樂齡朋友。圖／靜宜大學提供
參與靜宜大學「中區長青學苑」能增添生活樂趣，認識志同道合及跨領域的樂齡朋友。圖／靜宜大學提供

靜宜大學 銀髮族

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