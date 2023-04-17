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公幼搶手新制反減招 盧秀燕：中市因地制宜雙軌進行
台中市議會定期大會今進行市長施政報告，市議員張廖乃綸關切公共托育政策，及教育部宣布從112學年度開始降低幼兒園師生比的新規定，要求台中市教育局做好配套措施，千萬不能縮減公幼學生數，影響家長孩子權益。
張廖乃綸說，幼兒園師生比已經40年未調整，教育部宣布從112學年度開始，幼兒園師生比從1:16降至1:12，張廖乃綸強調支持降低師生比，提供更好的教保服務，也減輕教保人員的負擔。但教育部新規定上路倉促，如沒有做好配套措施，恐怕導致公幼被迫減收，尤其人口密集的都會區，家長孩子排隊等著進公幼的情況可能會更嚴重。
市長盧秀燕表示，她為了此事，上周出席行政院會親自發言，教育部降低師生比、提升品質、減輕老師負擔的出發點和用意很好，但因臨時宣布，如果一班16人突然降為12人，這一刀劃下去，可能導致公幼收托數須減少，原本熱門的公幼更會大排長龍，等待收托人數更多。
盧秀燕說，因此市府要求雙軌進行，先因地制宜，且應該要有落日條款，教育部已同意有3年落日年限。
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