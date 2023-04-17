彰化早春葡萄上市 產地價脫勾通膨

彰化縣早春葡萄上市，溪湖鎮新住民陳霈婕傳承夫家種植葡萄技術，帶著兒子楊志富種出甜度18至20度的香甜葡萄；埔心鄉青農胡志豪馴化引進台灣20年的日本安藝皇后葡萄，今年開始量產上市。溪湖鎮農會今天表示，今年葡萄豐收又品質良好，價格保持穩定。

溪湖鎮農會總幹事陳金源說，今年春天偏涼，雨水少，不像往年有天然災害，葡萄無論產量和品質都相當好，鎮農會共通運銷拍賣最高價介於每公斤420元至430元，不過基於薄利多銷推廣台灣優質農產品的立場，鎮農會維持2.5公斤售價750元，不漲價。

47歲陳霈婕來自福建省莆田「媽祖的故鄉」，25年前經親友介紹嫁來彰化縣溪湖鎮，丈夫楊國楨做帆布鐵架，她跟著公婆種溫室巨峰葡萄，後來楊國楨轉當專業農民，跟陳霈婕一起種植1.1公頃葡萄園，未料10年前他罹患口腔癌病逝，陳霈婕帶著小六兒子楊志富繼續種葡萄，因缺乏人手，耕種面積縮減為4.2分。

「種葡萄好辛苦，催芽、剪枝、施肥、疏果到採收，她親力親為，累得像狗趴下。」陳霈婕一口流利閩南語，很融入夫家和在地人文文化，說到有公婆、丈夫一起種葡萄的時候分工合作比較輕鬆，公婆年邁、丈夫去世，她獨自從早忙到晚，「回家累到像狗趴下動不了」，幸好兒子楊志富很爭氣，員農畢業後升學錄取為明道大學農業系公費生，葡萄家業有人繼承。

20年前前縣長翁金珠訪日時，引進日本品系安藝皇后葡萄，習慣日本溫帶氣候的安藝皇后來到台灣長得不好，有種植的農家都是個位株數。埔心鄉葡萄農胡志豪經過20年馴化，最近5年大面積種植，累計賠本至少500萬元，今年總算可以量產，他說「用20年磨一劍形容不為過」。

胡志豪表示，安藝皇后適合在攝氏25度至35度之間生長，怕冷又怕熱，怕風也怕雨，就像有公主病，他向台中區農業改良場請教，獲指導改良技術，到今年開花結果較穩定，因此他命名為「公主葡萄」，願與農友分享種植技術。