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彰化早春葡萄上市 產地價脫勾通膨

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣議員劉珊伶到埔心鄉葡萄農胡志豪的農園了解公主葡萄結果情形。記者簡慧珍／攝影
彰化縣議員劉珊伶到埔心鄉葡萄農胡志豪的農園了解公主葡萄結果情形。記者簡慧珍／攝影

彰化縣早春葡萄上市，溪湖鎮新住民陳霈婕傳承夫家種植葡萄技術，帶著兒子楊志富種出甜度18至20度的香甜葡萄；埔心鄉青農胡志豪馴化引進台灣20年的日本安藝皇后葡萄，今年開始量產上市。溪湖鎮農會今天表示，今年葡萄豐收又品質良好，價格保持穩定。

溪湖鎮農會總幹事陳金源說，今年春天偏涼，雨水少，不像往年有天然災害，葡萄無論產量和品質都相當好，鎮農會共通運銷拍賣最高價介於每公斤420元至430元，不過基於薄利多銷推廣台灣優質農產品的立場，鎮農會維持2.5公斤售價750元，不漲價。

47歲陳霈婕來自福建省莆田「媽祖的故鄉」，25年前經親友介紹嫁來彰化縣溪湖鎮，丈夫楊國楨做帆布鐵架，她跟著公婆種溫室巨峰葡萄，後來楊國楨轉當專業農民，跟陳霈婕一起種植1.1公頃葡萄園，未料10年前他罹患口腔癌病逝，陳霈婕帶著小六兒子楊志富繼續種葡萄，因缺乏人手，耕種面積縮減為4.2分。

「種葡萄好辛苦，催芽、剪枝、施肥、疏果到採收，她親力親為，累得像狗趴下。」陳霈婕一口流利閩南語，很融入夫家和在地人文文化，說到有公婆、丈夫一起種葡萄的時候分工合作比較輕鬆，公婆年邁、丈夫去世，她獨自從早忙到晚，「回家累到像狗趴下動不了」，幸好兒子楊志富很爭氣，員農畢業後升學錄取為明道大學農業系公費生，葡萄家業有人繼承。

20年前前縣長翁金珠訪日時，引進日本品系安藝皇后葡萄，習慣日本溫帶氣候的安藝皇后來到台灣長得不好，有種植的農家都是個位株數。埔心鄉葡萄農胡志豪經過20年馴化，最近5年大面積種植，累計賠本至少500萬元，今年總算可以量產，他說「用20年磨一劍形容不為過」。

胡志豪表示，安藝皇后適合在攝氏25度至35度之間生長，怕冷又怕熱，怕風也怕雨，就像有公主病，他向台中區農業改良場請教，獲指導改良技術，到今年開花結果較穩定，因此他命名為「公主葡萄」，願與農友分享種植技術。

縣議員劉珊伶表示，公主葡萄顆粒大，玫瑰般色澤很討喜，果肉Q、甜中帶一點微酸，有蜂蜜香氣，具備蜜紅葡萄優點，應該很有競爭潛力。

彰化縣新住民陳霈婕把夫家種植葡萄的技術發揚光大。記者簡慧珍／攝影
彰化縣新住民陳霈婕把夫家種植葡萄的技術發揚光大。記者簡慧珍／攝影

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