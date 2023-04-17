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豐中學生疑遭霸凌輕生 盧秀燕：霸凌是國安問題

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員邱愛珊強調，校園霸凌應有申訴管道。記者陳秋雲／攝影
台中市議員邱愛珊強調，校園霸凌應有申訴管道。記者陳秋雲／攝影

韓劇「黑暗榮耀」熱播，校園霸凌議題也在台中市議會熱議，藍綠議員今在質詢也提到校園霸凌問題越來越嚴重，雖然不能寄望「清零」，但市府在事件發生後處理應有態度與策略。市長盧秀燕說，校園霸凌已是國安問題，在課綱方面可強化反霸凌教育、另家庭是重要途徑，彼此尊重。教育局長蔣偉民則說，教育局持續加強學務及輔導人員的合作機制。

市議員邱愛珊、王立任與吳瓊華今在議會質詢提到豐中學生疑遭霸凌輕生案，指出校園霸凌越來越嚴重。王立任說，不能要求清零，但發生事件時應該面對與妥善處置。

盧秀燕說，少子化和社會霸凌都是國安議題，校園及社會霸凌的確嚴重，不論在家庭或學校教育必須雙管齊下加強；另方面，大人也要做良好的示範，其實社會上也有職場霸凌、社會霸凌、新聞事件的霸凌，我們都需要更加的關注和重視；具體方法像是在學校課綱方面，加強反霸凌教育。

教育局長蔣偉民表示，豐原高中事件無論是對台中市各級學校及教育局都是當頭棒喝；教育局會加強學務及輔導人員的合作機制及相互支援的因應措施，該局也會舉辦相關學輔工作及合作分享案例工作坊，這是在學輔工作最有幫助的一件事。

教育局指出，繼續辦理學輔工作相關研習、講座、實務操作工作坊等，以肩負「引導」、「教導」、「開導」的責任，培養學生良好的態度及軟實力。同時，持續擴大宣導教育部反霸凌專線1953及台中市反霸凌申訴專線0800-580995，以供學生參考運用。

此外學輔工作人員既是服務人員，也是教育人員，必須不斷地學習成長，不但要承續「全面關懷，主動服務」理念，更應朝向「優質輔導、團隊服務」的工作目標邁進，共同努力投入學務、輔導工作，協助學生校園生活快樂、健康、幸福、美好。

市議員王立任指校園霸凌難以清零，但教局應在發生事件後妥善處置。圖／王立任提供
市議員王立任指校園霸凌難以清零，但教局應在發生事件後妥善處置。圖／王立任提供
台中市議員吳瓊華表示，教局應重視校園霸凌議題，面對問題解決問題。記者陳秋雲／攝影
台中市議員吳瓊華表示，教局應重視校園霸凌議題，面對問題解決問題。記者陳秋雲／攝影

霸凌 盧秀燕

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