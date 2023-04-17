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公共運輸口罩解禁首日 中捷乘客多「戴緊緊」：不習慣

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市長盧秀燕更在留言區調查，開放民眾表示自己是否仍戴口罩。圖片/翻攝自盧秀燕臉書
台中市長盧秀燕更在留言區調查，開放民眾表示自己是否仍戴口罩。圖片/翻攝自盧秀燕臉書

實施2年多的口罩禁令今大鬆綁，搭乘捷運、公車等不再需要配戴口罩，僅剩醫療院所、長照機構等8場所，仍須強制配戴。記者實際搭乘台中捷運，發現已有零星民眾「脫罩」，表示很自在舒服，但大多仍不習慣，持續「戴緊緊」。

國內2020年4月1日起實施大眾運輸口罩禁令，今天起搭乘大眾運輸工具不用再戴口罩。台中捷運也配合政策，站點撤去配戴口罩的提醒告示，但大多民眾仍持續「戴好戴滿」，也有零星民眾開始「脫罩」，重擁臉部自由。

李姓女大生開心的表示，終於能擺脫口罩，回歸無罩的自在感受，很舒服。張先生在捷運上，默默拿下口罩，卻又隨即戴回去。他說，知道政府解禁，所以拿下口罩試試，但看其他民眾都沒有拿下，仍感覺怪怪的，也就重新戴回，但之後會逐漸回歸正常。

廖小姐持續配戴口罩，她表示，仍對疫情擔心，出門仍會配戴口罩，對於政府開放無意見，也尊重其他人配戴與否的選擇。

台中市長盧秀燕今更在臉書發文，感謝每位戴好口罩的市民，疫情逐步解禁，中央宣布，從今天開始搭公共運輸，不強制佩戴口罩，中市也與中央同步鬆綁口罩規範，努力恢復疫情前的日常。

盧秀燕更在留言區調查，開放民眾表示自己是否仍戴口罩，並留下「+1」或「-1」，留言幾乎全是「+1」，僅有個位數「-1」，可見多數民眾已習慣口罩，成為日常必備品。

台中市長盧秀燕今在臉書發文，表示中市也與中央同步鬆綁口罩規範，努力恢復疫情前的日常。圖片/翻攝自盧秀燕臉書
台中市長盧秀燕今在臉書發文，表示中市也與中央同步鬆綁口罩規範，努力恢復疫情前的日常。圖片/翻攝自盧秀燕臉書
大眾運輸解禁口罩首日，台中捷運僅有零星乘客「脫罩」，大多仍口罩「戴緊緊」。記者劉柏均/攝影
大眾運輸解禁口罩首日，台中捷運僅有零星乘客「脫罩」，大多仍口罩「戴緊緊」。記者劉柏均/攝影

口罩 台中捷運 疫情

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