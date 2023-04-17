憂「松嶺之星」生光害 國際暗天協會訪縣府 許淑華：加速立法

合歡山2019年獲國際暗天協會（IDA）認證通過，成為台灣首座、亞洲第3座國際暗空公園，該協會副主席Nalayini Brito-Davies等人今拜會南投縣長許淑華，肯定維護合歡山暗空，提出應全縣性管制光害，並關注興建「松嶺之星」觀景塔，恐造成光害；許淑華表示，將納入相關意見，並加速縣級光害自治條例的立法。

合歡山海拔高3000公尺以上，幾乎無光害影響，縣府串連當地協會、太管處及東勢林管處等營造優質觀星環境，2019年8月獲國際暗天協會認證通過，成為國內首座、亞洲第3座國際暗空公園，近年持續營造觀星建設，打造絕佳觀星點。

IDA副主席Nalayini Brito-Davies、執行長Ruskin Hartkey昨抵台，夜訪勘查合歡山暗空公園，今由台灣暗空協會會長林正修陪同拜會許淑華，與林務局南投林管處、太魯閣國家公園、清境觀光協會、清境永續發展協會等探討交流光害防制議題。

許淑華表示，合歡山獲認證暗空公園後，縣府積極投入光害防制，推動星空友善店家及節電措施等，對該場域制定暗空公園管理自治條例，針對12處地點進行定期光害量測，打造鳶峰星空劇場，今年將再設小型天文台，推動低碳永續觀光。

IDA副主席Nalayini Brito-Davies肯定縣府與各機關、民間團體合力維護光害防制，在合歡山能美麗星空合歡山暗空環境，但也提到，昨天下機後前往合歡山，晚間行經埔里，發現當地夜間光照茭白筍田衍生光害，認為南投應全縣性防制光害。

台灣暗空協會會長林正修也說，除了埔里農業光害汙染，IDA也憂心施工中的「松嶺之星」觀景塔，未來的燈光夜景可能形成光害，他也建議縣府應停建可能的光害設施，並設立示範區，制定縣級光害自治條例，注意光源管制或配合夜間關燈。