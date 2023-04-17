大甲媽祖鑾轎遶境清水警總動員 警籲配合交通指揮

大甲媽祖遶境進香活動本月21日周五晚上起駕，鑾轎預計凌晨進入清水區、沙鹿區，清水警分局已排妥警力，將總動員維持大甲媽遶境途中安全與交通，警方呼籲信徒配合交通指揮。

清水警分局表示，大甲媽回鑾預訂29日(周六)中午進入沙鹿區後，駐駕清水區下湳里朝興宮，30日早上6點起駕返回大甲區。

活動過程中，依往例都湧入大批人潮與車潮，汽、機車在香客人群旁穿梭，險象環生，清水警分局為維護交通安全，並防止各陣頭爭鋒搶轎，已嚴密規劃部署警、民力投入這次安全維護工作。

大甲媽祖起駕、回鑾遶境進香活動期間，清水警分局為維護媽祖鑾轎、陣頭秩序及服務香客信徒，動員警、民力、志工投入，由分局長周俊銘全程擔任指揮官，再由2位副分局長擔任2個分區指揮官，各所轄區所長擔任小區協調官，並規劃護轎組、機動組、交通組、安全維護組等，加強防制暴力衝突事件以及趁機扒竊行為，將交通衝擊減輕至最低。

因應人潮湧入，將隨鑾轎的行進，機動實施交通管制及調撥車道，警方表示，屆時請用路人遵照告示牌並配合員警指揮，保障香客信眾安全與維護交通順暢；各沿線派出所也協請轄內志工，選定適當處所發放宣導品實施預防犯罪宣導，提醒民眾隨時提高警覺，防止各種危害發生，並注意隨身重要財物以防遭竊，警方除鑾轎安全維護，亦派員於人群中加強巡查。