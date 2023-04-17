盧秀燕連任首次施政報告 未來4年啟動幸福三部曲

台中市議會17日進行市長施政報告，市長盧秀燕以「幸福城市、中部共榮」為施政主軸，啟動幸福三部曲。首部「發展市政建設」、二部「打造關懷友善社會」、三部「永續環境」，加快腳步持續帶給市民幸福的家，不只是口號，而且進行中。

民進黨市議員陳雅惠詢問市長盧秀燕，「幸福城市、中部共榮」發想的著眼點是什麼？

盧秀燕說，她的第一任總施政目標是陽光、空氣、水；第二任期施政總目標很簡單，就是幸福宜居，根據這個目標，釐定未來4年施政範疇。

盧秀燕說，她是比較務實的人，一個城市的市民願意在這個地方安居樂業，感受到他居住的城市是喜歡的，有光榮感，是滿意很重要。