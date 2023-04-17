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盧秀燕連任首次施政報告 未來4年啟動幸福三部曲

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕連任後首次施政報告，啟動幸福三部曲。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕連任後首次施政報告，啟動幸福三部曲。記者陳秋雲／攝影

台中市議會17日進行市長施政報告，市長盧秀燕以「幸福城市、中部共榮」為施政主軸，啟動幸福三部曲。首部「發展市政建設」、二部「打造關懷友善社會」、三部「永續環境」，加快腳步持續帶給市民幸福的家，不只是口號，而且進行中。

民進黨市議員陳雅惠詢問市長盧秀燕，「幸福城市、中部共榮」發想的著眼點是什麼？

盧秀燕說，她的第一任總施政目標是陽光、空氣、水；第二任期施政總目標很簡單，就是幸福宜居，根據這個目標，釐定未來4年施政範疇。

盧秀燕說，她是比較務實的人，一個城市的市民願意在這個地方安居樂業，感受到他居住的城市是喜歡的，有光榮感，是滿意很重要。

陳雅惠詢問交通局與數位治理局，如何配合市長施政主軸來進行。她要求局處首長確實了解市長施政目標，秉持「富強台中」、「溫暖台中」、「移居台中」面向，擘畫出台中市的願景，讓市民有感。

台中市議員陳雅惠要求局處長了解未來4年施政目標，讓市民有感。記者陳秋雲／攝影
台中市議員陳雅惠要求局處長了解未來4年施政目標，讓市民有感。記者陳秋雲／攝影

盧秀燕 台中市 陳雅惠

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