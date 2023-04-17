聽新聞
test
0:00 / 0:00
盧秀燕連任首次施政報告 未來4年啟動幸福三部曲
台中市議會17日進行市長施政報告，市長盧秀燕以「幸福城市、中部共榮」為施政主軸，啟動幸福三部曲。首部「發展市政建設」、二部「打造關懷友善社會」、三部「永續環境」，加快腳步持續帶給市民幸福的家，不只是口號，而且進行中。
民進黨市議員陳雅惠詢問市長盧秀燕，「幸福城市、中部共榮」發想的著眼點是什麼？
盧秀燕說，她的第一任總施政目標是陽光、空氣、水；第二任期施政總目標很簡單，就是幸福宜居，根據這個目標，釐定未來4年施政範疇。
盧秀燕說，她是比較務實的人，一個城市的市民願意在這個地方安居樂業，感受到他居住的城市是喜歡的，有光榮感，是滿意很重要。
陳雅惠詢問交通局與數位治理局，如何配合市長施政主軸來進行。她要求局處首長確實了解市長施政目標，秉持「富強台中」、「溫暖台中」、「移居台中」面向，擘畫出台中市的願景，讓市民有感。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言