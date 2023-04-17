彰化潭墘國小反廢校聯盟抗議 村長激動抗爭心臟不適送醫

彰化縣大城鄉潭墘國小被彰化縣政府公告今年8月1日起停招，潭墘村長柯志憲今天上午與村民和家長等到縣府抗議，柯志憲下跪說，大城在4年內被廢3所學校，把社區的希望都毀掉，說到激動處突然心臟不適被送醫後留院觀察。

教育處副處長張淑珠接下陳情書表示，相關程序皆依法行政，民眾的心聲也都聽到了，將審慎研議。

大城鄉潭墘國小反廢校聯盟會長、潭墘村長柯志憲今天帶著約40多名村民與家和和學生到彰化縣政府抗議廢棄，原本還傳出要蛋洗縣府，但雞蛋被警方收走，也引發柯志憲不滿。

柯志憲說，潭墘國小根本還不到廢校標準，全校還有29名學生，今年入學學生還有9 人，廢校會斷了年輕人的歸鄉路，毀了一個小村，對偏鄉是很大傷害，他們不只要為潭墘國小爭取至少成為分校，不要廢校，不是只為潭墘國小，也為先前被廢學校申冤，為未來可能被廢校的請命，廢校是錯誤政策。

柯志憲甚至下跪說「他村長可以不做，希望換來潭墘國小留下」，說到激動處，突然按住胸口倒在地上，最後被送醫救治，彰基表示，村長有心臟病史，因胸痛需留院觀察。

而潭墘國小學生陳柏堉日前寫信給蔡英文總統希望救救潭墘國小，今天也在家人陪同下一起抗議，陳爸爸也說，他有二個小孩念潭墘國小，還有一個小孩原訂今年要讀小一，廢校對偏鄉教育和地方發展傷害很大，許多老人家也得騎機車載孫子去更遠的學校就讀，相當危險。

陳爸爸說，潭墘國小廢掉後，縣府要做為「遊學中心」，但之前被廢校的2校都已變成「蛟子學校」。

張淑珠說，潭墘國小目前全校學生總數為29人，113及114學年度新生數僅2人，預估未來5年學生數皆為40人以下、新生數皆未達10人，經教育審議委員會審議通過潭墘國小自112學年度起停辦，並將原潭墘國小學區併入大城國小，112學年度新生並已於4月8日分別向大城國小及美豐國小報到。

教育處表示，有關潭墘國小原有的學生，縣府將有安心就學補助方案，安排交通車接送或每月補助4千元交通費，每年補助9個月，共3萬6000元，早餐費每月補助1千元，每年補助9個月，共9千元，112學年度並補助一次性助學金2萬元。學生至大城國小就讀，也會提供課後照顧，校內教師全數介調他校，以保障教師工作權益。