苗栗縣發「生態薪水」 4年搶救36隻誤闖雞舍石虎

苗栗縣是瀕臨絕種野生動物石虎最重要棲地，縣府2019年啟動「生態薪水」，獎勵友善農地、巡護監測，及自主通報給付，至今共發出約1500萬元，成功搶救36隻誤闖雞舍石虎，今年即日起受理申請。

林務局2019年起補助縣府辦理「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」，以保育石虎為對象給付生態薪水，補助配合保育的友善生產者、社區居民，其中巡護監測給付28隊參加，友善農地給付107名農友約108公頃農地參加，自主通報給付受理280件，至今成功救援誤闖雞舍36隻石虎。

縣府農業處指出，去年通報疑似石虎侵擾雞舍事件48場，縣府發給一場3000元獎勵，其中，監測到石虎19場，占約4成，如果健康良好就地野放，受傷則送農委會特有生物研究保育中心治療，曾有一隻哺乳中的母石虎誘捕入籠，緊急就地野放，助母子團圓。

侵擾雞舍野生動物不僅只有石虎，如果發生危害，可以通報「1999」，縣府團隊針對不同的野生動物，建議防治方式，解決農民家禽損失，讓野生動物不要再來養禽場光顧。

此外，縣府今年編列846萬元石虎生態薪水，預計受理巡護監測給付28隊、友善農地給付100公頃，即日至今年5月31日申請；自主通報給付95戶，至今年12月31日止，希望協助失親、受傷石虎救援，及增加友善石虎棲地，洽詢電話037-559272。