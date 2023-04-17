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鄉民團保回響／員林市也要推 「先求有，再求好」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市公所將參照芳鄰大村鄉的鄉民團保，也開辦市民保險保障每一名市民。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市公所將參照芳鄰大村鄉的鄉民團保，也開辦市民保險保障每一名市民。記者簡慧珍／攝影

防疫保單大賠讓保險業者對承攬「鄉民保險」興趣缺缺，彰化縣員林市有意仿效芳鄰大村鄉開辦市民保險，洽詢迄今無業者願意承保；市公所今天表示，部分保險公司有社會公益保險業務，市公所將努力溝通和邀標，給全市市民一個保障。

大村鄉民保險先前沒業者投標致使4次流標，4月19日將第五次招標；鄉公所表示，每次招標都有業者詢問但沒投標，若這次又標不出去，鄉公所將與鄉代會討論降低最高理賠金額至每人50萬元。

員林市長游振雄說，他就任市長之後，把中低收入戶和低收入戶的意外險理賠金額，從20萬元提高到40萬元，下一步是開辦市民保險，市公所參考全國各鄉鎮市的鄉民團保理賠金額，大多數最高理賠每人50萬元，員林市也訂出相同理賠金額，希望保障每一名市民。

游振雄又說，經詢問2、3家保險業者，都評估如果以員林市約12萬2千人的承保規模，保費必須提高到接近3千萬元才不虧損，市公所認為3千萬保費實在不便宜，將先在主管會議討論解決方案。

市公所人員指出，疫情嚴峻造成防疫保單大賠，保險公司對鄉民或市民的團保都沒意願承攬，員林市弱勢市民已有意外保險，市公所考量過去發生案例，身為家中經濟支柱的一般市民如果發生重大意外，一般戶可能淪為邊緣戶甚中低收入戶，此時若有意外團保理賠可暫度難關，所以市公所繼續努力開辦市民保險。

保險 員林 低收入戶

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