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彰化潭墘國小反廢校聯盟赴縣府抗議 會長不適送醫
彰化大城鄉潭墘國小反廢校聯盟今天前往彰縣府前廣場抗議，聯盟成員持看板布條指縣府黑箱作業，廢校會壓垮弱勢族群，而聯盟會長柯志憲也因情緒激動感到不適，送醫治療。
彰縣府教育處則發布新聞稿回應說，針對反廢校聯盟訴求，會再審慎研議，相關程序皆依法行政，至於民眾的心聲也都聽到了。
彰化縣大城鄉人口流失，連帶影響學校新生人數，繼永光國小、頂庄國小裁撤後，彰化縣政府將再裁撤大城鄉潭墘國小，不到4年廢3校引起居民不滿，還有以三年級學生名義寫給總統蔡英文的陳情信，內容提到廢校後，阿公、阿嬤就要到更遠地方接送孫子、孫女就學。
彰化大城潭墘國小反廢校聯盟30多名成員上午前往縣府前廣場抗議；成員們手持看板和布條，指縣府辦理廢校黑箱作業；柯志憲指出，縣府以節省公帑為由4年廢了大城鄉3所學校，卻在鹿港蓋新校，是否將偏鄉經費挪為他用，縣府內部已將潭墘國小裁併校一事列為既定事實，後續才召開公聽會補足行政程序。
柯志憲說，潭墘村是大城鄉內種植小麥腹地最大的村，小麥更是潭墘國小特色教學重點，如今縣府執意廢校停辦，村民無法接受。
柯志憲講到情緒激動時，突感胸悶不適，被送往彰化基督教醫院急救；彰基醫院指出，病患因胸部疼痛，仍在醫院接受治療中。
曾寫信向蔡總統陳情的潭墘國小三年級學生陳柏堉說，學校環境優美，老師也很親切，想要繼續留在母校唸書，不想到離家太遠的學校，寫信給總統就是希望總統救救潭墘國小。
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