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水里鵲橋禁高空彈跳 南投縣府聯合稽查要求業者停止

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
水里鵲橋是水里鄉921震災後聯絡上安村內兩山之間的便道，目前成為村內重要的景點。記者黑中亮／攝影
水里鵲橋是水里鄉921震災後聯絡上安村內兩山之間的便道，目前成為村內重要的景點。記者黑中亮／攝影

水里上安村的景觀吊橋「鵲橋」，每每成為民眾違法進行高空彈跳活動地點，過去多查緝後原本已銷聲匿跡，但民眾投訴，橋面上又被安裝了彈跳裝置，有「死灰復燃」的現象，質疑業者不顧民眾通行權益，南投縣政府上周六會同水里鄉公所前往會勘稽查，當場要求業者配合，不得再從事高空跳彈活動，業者也承諾未於合法化之前願意配合改善。

水里鄉公所指出，上安鵲橋，是水里鄉921震災後聯絡上安村內兩山之間的便道，由於吊橋全長225公尺、橋面高度達60公尺，2002年啟用後，成為一村一特色的知名景點；由於上安村兩個山頭的村民，因山高谷深，必須靠吊橋才能前往對面，因此當吊橋重建後，便以「鵲橋」命名，目前免費對外開放。

南投縣政府指出，日前獲報有民眾檢舉水里鵲橋高空彈跳業者違法經營，影響民眾於橋上通行安全的權益，南投縣教育處上周六偕同工務處、消保官辦公室、集集分局及水里鄉公所至水里鵲橋會勘稽查，並請業者依法配合，在合法之前，禁止從事高空彈跳，並依據教育部體育署訂定「高空彈跳活動及其經營管理辦法」第5條規定，業者於水里鵲橋施行高空彈跳，需經橋梁管理單位水里鄉公所同意。

水里鄉公所強調，鵲橋僅供民眾通行使用，護欄繩索在長時間承受高空彈跳繩索拉力、重力易導致安全結構逐步受損，且民眾遊客通過吊橋時產生搖晃不穩，有安全上疑慮，另第8條規定，高空彈跳需投保公共意外責任保險，又高空彈跳活動相關使用設施設備（如繩索、吊帶、扣環等）應具檢驗合格證明文件，但目前國內更無政府認可相關專業技術機構可予以檢驗。

南投縣政府上周六會同水里鄉公所前往會勘稽查，當場要求高空彈跳業者配合，不得再從事吊橋彈跳活動。圖／南投縣政府提供
南投縣政府上周六會同水里鄉公所前往會勘稽查，當場要求高空彈跳業者配合，不得再從事吊橋彈跳活動。圖／南投縣政府提供
南投縣政府上周六會同水里鄉公所前往會勘稽查，當場要求高空彈跳業者配合，不得再從事吊橋彈跳活動。圖／南投縣政府提供
南投縣政府上周六會同水里鄉公所前往會勘稽查，當場要求高空彈跳業者配合，不得再從事吊橋彈跳活動。圖／南投縣政府提供

吊橋 南投 消保官

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