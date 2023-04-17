防大甲媽遶境民眾滋事 彰警派霹靂小組專責維安
台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動即將展開，彰化警方為防民眾滋事，特別派出霹靂小組及教官44人組成專責警力，針對彰化市民生路地下道、北斗奠安宮等易發生衝突區域，加強維安。
台中大甲鎮瀾宮媽祖21日將展開為期9天8夜的遶境活動，預計去程22日將進入彰化縣，駐駕在彰化市南瑤宮，回程27日駐駕彰化北斗鎮奠安宮。
為確保遶境活動順利進行，彰化縣警察局安排20名霹靂小組成員及24名負責員警訓練工作的教官，組成專責警力；彰化縣警察局訓練科長林世明今天接受媒體聯訪時說，專責警力主要處理遶境活動時發生的糾眾滋事或打架的突發情形。
林世明指出，如果遇到有民眾想要搶轎鬧事，警方一定會依法逮捕，至於像是容易發生衝突的彰化市民生路地下道、北斗奠安宮及彰化市大埔路等，都被警方列為容易滋事的地點，也會部署優勢警力，維持治安。
警方表示，先前已召開遶境協調會，邀請轄內42個宮廟代表、接轎團體共同簽署優質宮廟文化行動公約，內容包含出團需事先提出申請、人員清單造冊並著統一服飾，還須派員協助維持活動秩序和交通，規定接轎人員避免飲酒、嚴禁鬥毆等。
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