快訊

長榮航勤拖機作業出包！A321機翼撞破波音777機鼻畫面曝光

台灣男子在豪斯登堡搭遊船落水 搶救5天後不治身亡

承諾養她到死？兒說服母過戶房產後落跑 想拿回老本別漏關鍵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

合歡山杜鵑開了 粉白花海接力盛放霸山頭

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
合歡山小奇萊步道旁杜鵑花開現況。圖／南投林管處提供
合歡山小奇萊步道旁杜鵑花開現況。圖／南投林管處提供

每年4月起進入合歡山杜鵑花季，但今年受乾旱影響，杜鵑花期延遲約半個月，近期才陸續盛開，合歡東峰、松雪樓及小奇萊沿途可見粉白相間的花朵布滿山頭，已進入最佳遊賞期，當地也同步啟動假日高乘載管制措施，改善花季塞車問題。

合歡山能看日出、觀星、賞花、追雪，每年4至6月進入杜鵑花季，由玉山箭竹和臺灣冷杉林構成的高山林相，搭配入春接連綻放的玉山杜鵑、紅毛杜鵑等，有別於一般的森林遊樂區景觀，是合歡山的一大賣點，每年都吸引大批賞花人潮。

南投林管處指出，為適應高山嚴苛的環境，高山杜鵑擁有既硬且厚的革質葉片，表面有光亮的臘質，葉緣反捲，藉此減少水分蒸發及禦寒的設計。其花芽形成在前一年就逐漸孕育，經歷冬季低溫刺激，到翌年春季回暖，經由春化作用後綻開。

只不過，通常在3月底至4月初就陸續綻放的高山杜鵑，因去年入冬後久旱不雨，杜鵑花季延遲約半個月，經過近期幾波春雨後才陸續盛放，合歡東峰、小奇萊步道、松雪樓至滑雪山莊旁的高山杜鵑已開滿山野，粉白相間的花海相當迷人。

南投林管處長李政賢說，合歡山杜鵑花季已進入最佳遊賞期，但梅雨季將屆，民眾上山前務必注意天氣及交通狀況，而步道雨後濕滑，需特別小心行走，另高山日夜溫差大，夜間氣溫有時會降到10℃以下，因此禦寒衣物及雨具不可少。

南投林管處也提醒，民眾上山應落實力行無痕山林，珍惜合歡山生態景觀，垃圾請自行帶下山，相關旅遊訊息可電洽合歡山國家森林遊樂區049-2802980，或至台灣山林悠遊網查詢。

另，為改善合歡山杜鵑花季易造成塞車、違停等交通亂象，公路總局已針對周末連假啟動「假日高乘載管制措施」，車上未滿3人不得上山，預計至6月15日，建議民眾提前規劃賞花行程，多利用平日上山分流賞花，遵守相關交通疏導指示。

而今年的合歡山假日高乘載管制措施，循去年模式在台14甲線18K翠峰、41K大禹嶺設管制站，車上須搭乘3人才能通行，客運接駁車、乙類大客車、大型重機、機慢車不管制，並視壅塞情形機動調整，違停、逆向超車等由警方加強取締。

合歡山小奇萊步道旁杜鵑花開現況。圖／南投林管處提供
合歡山小奇萊步道旁杜鵑花開現況。圖／南投林管處提供
合歡山小奇萊步道旁杜鵑花開現況。圖／南投林管處提供
合歡山小奇萊步道旁杜鵑花開現況。圖／南投林管處提供
合歡山松雪樓到滑雪山莊階梯步道旁的高山杜鵑綻放。圖／南投林管處提供
合歡山松雪樓到滑雪山莊階梯步道旁的高山杜鵑綻放。圖／南投林管處提供
合歡山小奇萊步道旁杜鵑花開現況。圖／南投林管處提供
合歡山小奇萊步道旁杜鵑花開現況。圖／南投林管處提供

杜鵑花 合歡山 高乘載管制

延伸閱讀

全台最高！合歡山武嶺紅綠燈啟用 闖紅燈可開罰

台北／陽明山花季賞花趣 湖山綠地入目皆是浪漫花景

市區就有賞花秘境！宜蘭羅東「九重葛花牆」大爆發，桃紅花海拍好拍滿

影／不是愚人假消息！合歡山武嶺亭整修1年重新開放 網友衝打卡

相關新聞

大甲媽遶境將起駕！今年初體驗人數大增 信徒興奮期待

大甲媽遶境進香本月21日晚上起駕，今年因疫情解封，預估參加人數大增，包括初體驗想跟著大甲媽祖走路的人也多，許多信徒在大甲...

水里鵲橋禁高空彈跳 南投縣府聯合稽查要求業者停止

水里上安村的景觀吊橋「鵲橋」，每每成為民眾違法進行高空彈跳活動地點，過去多查緝後原本已銷聲匿跡，但民眾投訴，橋面上又被安...

綠白議員問「北漂」當行政院長嗎？ 盧秀燕笑而未答

台中市議會今天進行市長施政報告，民進黨總召何文海在5分鐘質詢盧秀燕市長「選總統嗎？」盧笑答「議員沒看新聞嗎？」、「我已說...

防大甲媽遶境民眾滋事 彰警派霹靂小組專責維安

台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動即將展開，彰化警方為防民眾滋事，特別派出霹靂小組及教官44人組成專責警力，針對彰化市民生路地下...

合歡山杜鵑開了 粉白花海接力盛放霸山頭

每年4月起進入合歡山杜鵑花季，但今年受乾旱影響，杜鵑花期延遲約半個月，近期才陸續盛開，合歡東峰、松雪樓及小奇萊沿途可見粉...

台中捷運通車2周年 4月25日比YA免費搭還可抽日本機票

台中捷運今年4月25日通車滿2周年，市長盧秀燕今天宣布，4月25日當天，民眾只要比YA、持電子票證刷卡進站，即可免費搭中...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦