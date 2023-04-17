合歡山杜鵑開了 粉白花海接力盛放霸山頭
每年4月起進入合歡山杜鵑花季，但今年受乾旱影響，杜鵑花期延遲約半個月，近期才陸續盛開，合歡東峰、松雪樓及小奇萊沿途可見粉白相間的花朵布滿山頭，已進入最佳遊賞期，當地也同步啟動假日高乘載管制措施，改善花季塞車問題。
合歡山能看日出、觀星、賞花、追雪，每年4至6月進入杜鵑花季，由玉山箭竹和臺灣冷杉林構成的高山林相，搭配入春接連綻放的玉山杜鵑、紅毛杜鵑等，有別於一般的森林遊樂區景觀，是合歡山的一大賣點，每年都吸引大批賞花人潮。
南投林管處指出，為適應高山嚴苛的環境，高山杜鵑擁有既硬且厚的革質葉片，表面有光亮的臘質，葉緣反捲，藉此減少水分蒸發及禦寒的設計。其花芽形成在前一年就逐漸孕育，經歷冬季低溫刺激，到翌年春季回暖，經由春化作用後綻開。
只不過，通常在3月底至4月初就陸續綻放的高山杜鵑，因去年入冬後久旱不雨，杜鵑花季延遲約半個月，經過近期幾波春雨後才陸續盛放，合歡東峰、小奇萊步道、松雪樓至滑雪山莊旁的高山杜鵑已開滿山野，粉白相間的花海相當迷人。
南投林管處長李政賢說，合歡山杜鵑花季已進入最佳遊賞期，但梅雨季將屆，民眾上山前務必注意天氣及交通狀況，而步道雨後濕滑，需特別小心行走，另高山日夜溫差大，夜間氣溫有時會降到10℃以下，因此禦寒衣物及雨具不可少。
南投林管處也提醒，民眾上山應落實力行無痕山林，珍惜合歡山生態景觀，垃圾請自行帶下山，相關旅遊訊息可電洽合歡山國家森林遊樂區049-2802980，或至台灣山林悠遊網查詢。
另，為改善合歡山杜鵑花季易造成塞車、違停等交通亂象，公路總局已針對周末連假啟動「假日高乘載管制措施」，車上未滿3人不得上山，預計至6月15日，建議民眾提前規劃賞花行程，多利用平日上山分流賞花，遵守相關交通疏導指示。
而今年的合歡山假日高乘載管制措施，循去年模式在台14甲線18K翠峰、41K大禹嶺設管制站，車上須搭乘3人才能通行，客運接駁車、乙類大客車、大型重機、機慢車不管制，並視壅塞情形機動調整，違停、逆向超車等由警方加強取締。
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