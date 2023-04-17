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台中捷運通車2周年 4月25日比YA免費搭還可抽日本機票

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
中捷兩周年，比YA免費搭乘。記者陳秋雲／攝影
中捷兩周年，比YA免費搭乘。記者陳秋雲／攝影

台中捷運今年4月25日通車滿2周年，市長盧秀燕今天宣布，4月25日當天，民眾只要比YA、持電子票證刷卡進站，即可免費搭中捷，還有機會抽日本來回機票。歡迎大家為中捷慶生，「YA！TOGETHER」。中捷已突破1700萬人次搭乘，3月並締造106萬最高人次。

盧秀燕表示，台中捷運2年來經歷長期疫情，累積運量已突破1700萬人次，疫情趨緩後，運量持續穩定成長，感謝中捷公司的努力與付出，也感謝旅客支持與愛護。市府和中捷公司邀民眾一起慶生，因「2」和「YA」的手勢一樣，4月25日只要持電子票證刷卡進站，並對著收費閘門上方立牌比YA，代表祝中捷2週年生日快樂，就能享全線免費搭乘的優惠。

「比YA免費坐捷運、吃燒肉、遊日本！」盧秀燕加碼宣布，4月25日不但搭捷運免費，還能參加抽獎，獎項是華航日本來回雙人機票、屋馬燒肉雙人套餐10組。

中捷公司表示，抽獎辦法很簡單，只要在4月25日當天搭乘中捷，且在當天晚上12時前下載中捷APP，在APP的捷粉專區加入會員，綁定425搭中捷所持電子票證，即可參加抽獎。

中捷公司也說，除了上述活動，中捷2週年慶還有系列精彩活動，包括商家優惠與集章活動，將陸續推出，更多詳情請參考中捷官網（https://www.tmrt.com.tw/）、中捷臉書粉絲專頁（https://www.facebook.com/tmrt.com.tw/ ）、台中捷運粉好康社團（https://www.facebook.com/groups/taichungmrt.fans），希望大家一起支持台中捷運，享受捷運新生活。

台中捷運 日本 盧秀燕

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