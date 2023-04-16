4米高鹿角蕨現身南投 網熱議驚呼：台灣鹿神

綠植風潮從歐美吹向台灣，觀葉植物大紅，不少人投入栽種交流，成為園藝界的新興市場，觀葉同好時常討論珍稀品種或價格，近期有玩家分享，南投埔里有1株高達4米的鹿角蕨，「鹿友」驚呼是「台灣鹿神」、「有神快拜」紛紛線上朝聖。

不少民眾會利用家中陽台養植物，療癒身心，甚至自行栽培配種繁殖，國內舉辦在今年2月舉辦第一屆「鹿角蕨大賞」，其中1株侏儒爪哇鹿角蕨「珍妮」被神秘買家以600萬元現金捧回家，小小植物身價竟比黃金還高，引發熱議。

近期也有「鹿友」在臉書「鹿角蕨實驗室」、「鹿角蕨交流買賣」等社團分享1株鹿角蕨，其品種雖是常見的二叉鹿角蕨，但有別於多數被細心照料的觀葉植物，這株鹿角蕨在戶外放養，還長到4米高、猶如大樹般，令不少同好直呼「不簡單」。

據了解，這株高大健壯的鹿角蕨被種在南投埔里鎮郊的一處私人田園內，園主是將二叉鹿角蕨附生在龍眼樹上，至少栽種30至50年之久，因生長茂盛，猶如「綠色瀑布」整個蓋住樹體，形成超巨大鹿角蕨，視覺上相當震撼。

而「巨鹿」畫面一出，不少玩家驚艷大讚是「台灣鹿神」，有人好奇栽種位置，但園主不想被打擾婉拒參訪，知情者為保護它也不願透露，鹿友因此留言直呼「有鹿神快拜」、「應該要綁紅布了」、「老欉巨鹿實在太壯觀了」等紛紛在線上朝聖。