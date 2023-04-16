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彰化三春國小百年校慶 邀104歲退休老校長回來切蛋糕

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣花壇鄉三春國小今天100周年校慶，邀請104歲的退休校長陳川富（左4），與縣長王惠美（左3）等人一起切蛋糕。記者劉明岩／攝影
彰化縣花壇鄉三春國小今天100周年校慶，邀請104歲的退休校長陳川富（左4），與縣長王惠美（左3）等人一起切蛋糕。記者劉明岩／攝影

彰化縣花壇鄉三春國小今天100周年校慶，邀請104歲的退休校長陳川富，與縣長王惠美教育部次長林騰蛟、立委黃秀芳等人，一起切蛋糕，並為五項幸福工程啟用剪綵，師生、家長及各世代校友同歡慶，場面十分熱烈。

王惠美表示，謝謝三春國小歷屆校長及老師用心奉獻下，培育出許多在各行各業發光發熱的傑出校友，也感謝傑出校友對母校的回饋與關心，公私協力，讓孩童有更安全、舒適的學習環境。

王惠美說，三春國小百年校慶的五福獻禮，包括教育部補助700萬元整修PU跑道、縣府挹注136萬元的五星友善廁所、三春國小校友共同回饋230萬元新建的「校友篇文創涼亭」、「校友篇舞蹈教室」、及建置「校友篇通學廊道」。

教育部次長林騰蛟說，很高興看到三春國小學區旁的村里民、歷屆校友們，都熱情來參與百年校慶，這次教育部投入700餘萬元，改善的運動場及遊戲設施，是教育部送給三春國小百年校慶的賀禮。

三春國小校長葉龍源說，為了這次百周年校慶全體師生卯足全力籌畫，希望能給大家留下美好的回憶，感謝教育部次長、縣長，歷屆校長及家長會員們的支持，學校各項計畫循序漸進完成，一起來見證三春國小百年光榮感。

彰化縣花壇鄉三春國小今天100周年校慶，並為五項幸福工程啟用剪綵，師生、家長及各世代校友同歡慶，場面十分熱烈。記者劉明岩／攝影
彰化縣花壇鄉三春國小今天100周年校慶，並為五項幸福工程啟用剪綵，師生、家長及各世代校友同歡慶，場面十分熱烈。記者劉明岩／攝影
彰化縣花壇鄉三春國小今天100周年校慶，並為五項幸福工程啟用剪綵，師生、家長及各世代校友同歡慶，場面十分熱烈。記者劉明岩／攝影
彰化縣花壇鄉三春國小今天100周年校慶，並為五項幸福工程啟用剪綵，師生、家長及各世代校友同歡慶，場面十分熱烈。記者劉明岩／攝影

教育部 王惠美 小學

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