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中市公寓大廈維護補助金增500萬元 5月2日起開放申請

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
中市公寓大廈維護修繕補助，消防改善。圖／熊都國美館提供
中市公寓大廈維護修繕補助，消防改善。圖／熊都國美館提供

台中公寓大廈維護修繕補助，今年自5月2日起至31日開放申請登記，項目包含公共通道溝渠、簡易既有共用及相關設施修繕、公共消防滅火器材、環境清潔衛生維持等；住宅處指出，此次總補助金額從3600萬元增至4100萬元，提升社區獲補助機會。

住宅處說，今年度除了維持特設主題性加分獎勵項，目以鼓勵社區積極針對公共消防滅火器材的維護，配合公共安全檢查申報，對8層以上未達16層，且建築物高度未達50公尺H-2組別的公寓大廈另有加分。

此次補助上限維持社區總戶數100戶以下的上限為12萬元、101至200戶的上限為17萬元、201戶以上的上限為22萬元，總補助金額從3600萬元增加至4100萬元。

住宅處表示，社區只要符合建築物使用執照滿7年，且已依公寓大廈管理條例成立管理委員會或推選管理負責人，並向公寓大廈所在區公所報備有案，且前三年未依台中市公寓大廈共用及約定共用部分，維護修繕費用獲得補助的公寓大廈，即可提送申請。

住宅處提醒，如社區於送件申請補助時，檢附「社區主任委員加入台中樂居管家LINE官方帳號證明書」及「管理負責人、主任委員參加樂居學堂結業證明書」影本併同申請書及相關資料，亦可酌予加分，評分越高，獲補助機會越大。

住宅處補充，今年度補助5月2日開始受理至5月31日截止（以郵戳為憑），欲申請補助的公寓大廈，請於5月31日前，向中市住宅處公寓大廈管理管理科（地址：407662台中市西屯區文心路二段588號）提出申請，或請至住宅處官網（https://thd.taichung.gov.tw/）下載相關申請書件。

公寓 台中市 建築

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