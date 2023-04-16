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水情拉警報！南彰啟動抗旱水井 大區輪灌共體時艱

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
今年水情吃緊，接下來稻作進入孕穗期用水量大，農田水利署彰化管理處已啟動抗旱水井，也籲民眾應共體時艱配合大區輪灌、節約用水。圖／農民提供
今年水情吃緊，接下來稻作進入孕穗期用水量大，農田水利署彰化管理處已啟動抗旱水井，也籲民眾應共體時艱配合大區輪灌、節約用水。圖／農民提供

今年水情吃緊，從集集攔河堰流入彰化灌區的水量僅能分配到10CMS，每天約只有86萬噸，農田水利署彰化管理處表示，目前北彰灌溉供水正常，南彰因供水量較少，已啟動抗旱水井，民眾應共體時艱配合大區輪灌、節約用水。

農水署彰化管理處管理組長陳炳耀表示，今年從過年至今雨量極少，水情比起2021年的旱災有過之無不及，雖目前南彰大區輪灌調度得宜，供水還算正常，中部供水相較南部好，但中水局今年分配給南彰化的灌溉用水較少，農民和民眾還是要有危機意識。

陳炳耀表示，彰化縣全部灌溉面積約4萬3千公頃，北彰化灌溉用水主要來自烏溪系統，目前烏溪每日可提供7CMS，東西二、三圳提供6CMS的水量，供水都正常；而南彰佔灌溉面積四分之三，主要靠濁水溪、八堡一、二圳、莿仔埤圳灌溉，但因水情吃緊需進行大區輪灌。

中水局統籌調度集集攔河堰引水計劃，從南投霧社水庫、日月潭水庫放流灌溉，3月針對南彰灌溉原還有17CMS，但到了3月下旬直接降到10 CMS，比起2021年旱災時的12CMS、一天103萬噸還少。

以往彰化管理處公告南彰大區輪灌公告基流量18CMS，一天輪灌原本應要有155萬多噸水，現在不到90萬噸。

由於接下來稻作進入孕穗期用水量大，陳炳耀說，除了期待下周鋒面來時會帶來雨量，否則已經跟中水局反映，應重視農業用水，不能為了要提供工業用水、發電、民生用水等，每次都讓農業用水很吃緊，他們除了啟動50口抗旱水井，也籲全民要一起配合節約用水。

農水署彰化管理處大村站員工利用斷水清除進水口雜物，讓灌溉排水更順暢。圖／農水署彰化管理處提供
農水署彰化管理處大村站員工利用斷水清除進水口雜物，讓灌溉排水更順暢。圖／農水署彰化管理處提供

集集 雨量 缺水

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