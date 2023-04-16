南投盤點排水系統 許淑華下令汛期前完成大排清疏

南投埔里珠格、枇杷及福興等3里反應4處野溪、排水溝渠受損，縣府派員會勘將籌措347萬元改善，並考量極端氣候加劇旱澇，暴雨恐致汛期釀災，縣長許淑華責成局處及地方單位啟動盤點全縣重要排水系統，汛期前完成大排、河床清淤。

埔里居民陳情，珠格里珠生路38-2號、枇杷里寶湖路旁野溪、福興里福興段埵龍寺旁排水工程、史港溪大坑排水支線及茸坑野溪處等年久失修未治，而有護岸崩落、表土裸露、邊坡沖蝕、雜草叢生致溪水溢流等狀況，地方憂後續梅雨致災。

縣府指出，珠格里珠生路周邊住戶多，但排水溝年久失修，護岸砌石擋土牆崩落，約需80萬元經費修整；枇杷里寶湖路旁的野溪河道寬約8米，右岸長度約30米凹岸處，岸坡長年淘刷、表土裸露流失且雜草叢生，初估整建經費約108萬元。

另，福興里埵龍寺旁鄰近福長路箱涵長約45米因坡度陡降，雨季常溢流至周邊農地致兩岸邊坡沖蝕崩塌；福興農場旁史港溪大坑排水支線及茸坑野溪處約1.8公里長河道遭高莖作物入侵阻擾排水，經評估分別需要90萬元、69萬元整治。

縣府表示，經會勘埔里3里4處排水溝及野溪排水均有毀損、積水等恐易釀災，亟需改善才能有效排水至下游，縣長許淑華已指示農業處、工務處籌措347萬元經費，趕在汛期前完成發包改善，並串連地方針對全縣重要的排水系統進行盤點。

許淑華說，受極端氣候日益嚴峻影響，致使旱澇災情連年加劇，近期中南部雖旱情嚴重，但也不能忽視梅雨季將屆，已責由農業、工務等局處與地方公所配合，趕在汛期來臨前，全面盤點重要排水系統，完成河床、大排清疏工作，以利排水。