中六選區傳落選頭補議員 何昆霖闢謠初選若沒過仍失業

民進黨內立委初選，台中市第六選區列為17到23日抽籤作民調，戰況激烈、狀況百出。3位參選人之一的何昆霖，去年議員選舉是東南區「落選頭」。因同選區的國民黨議員羅廷瑋可能披掛上陣，傳出耳語：如果羅當選立委，何昆霖可遞補議員缺。 何昆霖在臉書貼文，鄭重澄清：現任議員變立委，缺額無法遞補！如果初選沒過關，他依然失業。

何昆霖今天陪同立法院副院長蔡其昌、立委何欣純與莊競程到東區樂成宮參拜，為了蔡其昌等人出訪，今晨順利返台，參拜感謝旱溪媽祖。

何昆霖說，在拜票行程，聽到不少民眾提起，如果國民黨議員羅廷瑋這次當選立委，所留的缺額，何就能以「落選頭」身分遞補。何昆霖團隊表示絕無此事，擔心支持者誤信，影響初選，今天上午在貼書貼文鄭重澄清。

台中市選委會指出，直轄市議員、縣市議員、鄉鎮市民代表，辭職、去職或死亡，缺額達總名額十分之三以上或同一選舉區缺額達二分之一以上時，均應補選。但其所遺任期不足二年，且缺額未達總名額二分之一時，不再補選。 東南區議員缺額未達補選標準。