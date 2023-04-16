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大台中佛教會浴佛祈福大法會 盧秀燕：盼大家洗滌身心靈

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
佛陀2567年誕辰，大台中佛教會暨所屬寺廟團體上午舉行浴佛祈福大法會。圖／台中市政府提供
佛陀2567年誕辰，大台中佛教會暨所屬寺廟團體上午舉行浴佛祈福大法會。圖／台中市政府提供

佛陀2567年誕辰，大台中佛教會暨所屬寺廟團體上午舉行浴佛祈福大法會，許多民眾前往禮佛，藉香花淨水灌沐佛像，恭敬供養祈增福慧。

活動在大里區環保公園舉行，由大甲妙法寺安排太鼓瑞獻，為活動揭開序幕，大甲妙法寺、大里鑑凡寺菩薩48位獻供居士，以及霧峰靈山寺24位菩薩，手持佛幡、如意香爐、鮮花以最誠敬的心，對佛陀獻上香、花、燈、塗、果、茶、食、寶、珠、衣十種供養，並禮請覺居法師等13位諸山長老主法，以及佛光山法師恭誦心經。

盧秀燕手持浴佛杓，以香湯淋至太子聖像虔誠祈福，祈願國泰民安、社會祥和，以及民眾福慧雙修、法喜充滿，數百民信眾也齊心發願頌讚祈福，參與浴佛，共沐佛恩。

市長盧秀燕在大會致詞說，藉由浴佛祈福典禮，盼大家洗滌自己的身心靈，啟發內在的慈悲心與智慧，以及發揮佛陀濟苦救世的精神，一起對社會有更多的貢獻，將佛陀精神落實在日常中。

她說，大台中佛教會透過舉辦浴佛法會典禮，感念佛陀關懷眾生的慈悲，讓信眾透過浴佛祈福儀式淨化心靈、提升智慧與慈悲心，她代表市府感謝各佛教團體不分彼此為信仰努力，對安定社會及教化人心貢獻良多，同時積極配合市府推動各項政策，舉辦許多濟苦救世的活動並照顧弱勢族群，一起讓台中市更加美好、祥和，祝福一年一度的浴佛法會圓滿成功。

民政局長吳世瑋說，大台中佛教會長期弘揚佛法、行善積德，攜手市府社會局募捐大筆款項推動各項急難救助，讓許多貧苦無依者得到協助，年節時也會分送弱勢團體熱食、禮品及慰問金等，更多次榮獲台中市宗教團體特別貢獻獎，相信在前理事長釋常圓法師及新任理事長釋覺居法師帶領下，將持續發揚佛陀慈悲精神，讓社會祥和、台灣平安。

此次佛誕節浴佛典禮，除有虔誠的浴佛儀式外，也有園遊會活動，提供百項獎品進行摸彩抽獎，以及安排各項表演。市議員林碧秀、張芬郁和地方人士多人都前往。

佛陀2567年誕辰，大台中佛教會暨所屬寺廟團體上午舉行浴佛祈福大法會。圖／台中市政府提供
佛陀2567年誕辰，大台中佛教會暨所屬寺廟團體上午舉行浴佛祈福大法會。圖／台中市政府提供

佛教 法師 法會

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