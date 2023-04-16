全台最高！合歡山武嶺紅綠燈啟用 闖紅燈可開罰

合歡山武嶺海拔3275公尺是「全台公路最高點」，但其隘口路段狹窄，會車不易，假日車多就塞，公路總局於隘口兩端設置號誌，必要時啟動管制疏導車流，運作時視為正式紅綠燈，闖紅燈可依法開罰，成「全台最高的紅綠燈」，近日已啟用。

合歡山能看日出、觀星、賞花、追雪，不分四季吸引大批遊客，但高山路狹、停車場不足，尤其周末連假，人潮車流總是擠爆山區，公路總局與警方近年加強交通疏導，去年起針對杜鵑花季實施假日高乘載管制，今年更設置啟動紅綠燈號誌。

仁愛警分局指出，台14甲線合歡山公路多處路段狹窄，以接近武嶺停車場前隘口處最明顯，車流一多就「打結」，只能加派警力疏導交通，但員警還得奔走支援其他交通狀況，為減輕員警值勤負擔，建議在該路段隘口兩端增設紅綠燈號誌。

公路總局評估，武嶺隘口路幅狹窄、會車不易，但受限高山地形、位於太魯閣國家公園難以拓寬，應透過交通管理避免塞車，而在台14甲線約31K、31.4K武嶺隘口兩端設置行車管制號誌，並在228和平紀念日、清明連假就已經啟動運作。

公路總局埔里工務段表示，武嶺隘口處紅綠燈下方載明「紅燈停等」、「綠燈通行」牌告文字，雖非全天24小時運作，但運作時視為正式紅綠燈，駕駛人若闖紅燈將可依法開罰，假日或花季等車多時，該單位也會加派人力協助警方疏導交通。

警方也表示，武嶺紅綠燈是由現場員警視假日、雪季或花季等車潮機動開啟管控，在武嶺亭控制箱操作就能連動控制隘口兩端燈號，民眾行經時有看到紅綠燈運作，務必要遵守號誌及員警指示通行，若闖紅燈可依「道路交通管理處罰條例」開罰。