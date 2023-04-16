不要再守水塔了！北彰水情「轉黃燈」 減壓時段延長2小時

近來持續乾旱，旱災中央災害應變中心13日起，將北彰化水情調整為「減壓供水」黃燈，減壓時段調整為晚間10時至隔天清晨6時，共8小時。台水公司第十一區管理處表示，北彰化以往供水主要來自台中，自鳥嘴潭人工湖供應的嘉興應急淨水場最近啟用後，北彰供水已經大幅改善，但仍希望民眾節約用水。

彰化縣每天供水量是42萬噸，其中北彰化地區是13.5萬公噸，因北彰化幾乎無自有水源，其中8萬噸水源來自台中，如果遇到天災或者管線維修、損壞，位在供水末端的北彰化，就要先停水，讓北彰化民眾極為不便，尤其前年中部乾旱嚴重，台中與彰化4月到6月間，為期兩個月的「停二供五」輪流分區供水，很多民眾對於守著水塔的日子，至今難忘。

今年中南部依然水情不佳，中部雖然不像南部嚴重，旱災中央災害應變中心仍宣布自13日起，將新竹、台中與北彰化地區水情燈號調整為「減壓供水」黃燈。台水公司第11區管理處表示，此次減壓時段，是將先前的晚間11時到隔天清晨的5時，調整為晚間10時至隔天清晨6時，減壓時段增加兩小時。

此次水情調整為黃燈，必須停止供應行政機關及國營事業管轄噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等非急需或非必要用水，不過，彰化火車站前的噴水池，到今天卻仍然在噴水。 水公司強調，面對水情吃緊，將加強調度供水因應，但更重要的是請民眾要節約用水，減少非必要性的自來水使用，也建議民眾換裝省水馬桶、盆浴改淋浴等。

彰化縣長王惠美也關心北彰地區水情燈號由綠轉黃，表示雖對民生影響不大，對產業影響也相對有限，但依據氣象局資料，目前尚未看到明顯降雨的跡象，水情緊張的情勢預計將持續到5月中下旬， 呼籲民眾仍需共體時艱，從日常生活落實節約用水，共同珍惜水資源。