9天8夜！大甲媽祖遶境21日深夜起駕 鎮瀾宮推薦必備行囊清單

Discovery探索頻道譽為世界3大宗教盛事的大甲媽祖遶境進香活動，將於21日深夜起駕，為期9天8夜，大甲鎮瀾宮預估將有五六百萬人次參與。無論是全程參與或是一日輕裝，大甲鎮瀾宮提供行囊清單，供隨香客參考。

「大甲鎮瀾宮」臉書粉專小編根據不同需求，推薦行囊清單。針對一日輕裝團，建議要準備：帽子與防曬用品、雨傘或雨衣、水壺與個人餐具、手機和行動電源、夜間警示燈。

至於長征跋涉團，建議要準備：換洗衣物（運動用衣褲、防風薄外套、襪子、內衣褲）、毛巾、運動鞋、拖鞋、個人藥品、睡袋、睡墊與寢具或帳篷、帽子與防曬用品、雨傘或雨衣、水壺與個人餐具、手機、行動電源、充電器、夜間警示燈。

大甲鎮瀾宮說，建議下載「大甲媽祖」遶境進香即時定位App（ios版​​​​｜Android​​版），在網路上觀看媽祖遶境進香的盛況。 運用GPS衛星定位，即可在手機線上地圖中呈現「大甲媽祖鑾轎」即時位置。

台鐵局為配合「大甲媽祖癸卯年遶境進香」暨「2023台中媽祖國際觀光文化節─大甲鎮瀾宮周邊演藝活動」，將於4月21日、22日及4月30日加開EMU900型區間快車共19列次，以疏運活動日人潮。