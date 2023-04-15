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再戰中二 藍綠磺溪書院考生祈福活動「同台」交鋒

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市大肚區磺溪書院考生祈福活動今登場，前立委顏寬恒（左）、立委林靜儀（右）都來關心身體不適的考生狀況。記者趙容萱／攝影
台中市大肚區磺溪書院考生祈福活動今登場，前立委顏寬恒（左）、立委林靜儀（右）都來關心身體不適的考生狀況。記者趙容萱／攝影

台中市大肚區磺溪書院考生祈福活動今天登場，篤定代表藍綠再戰台中二選區的前立委顏寬恒、民進黨立委林靜儀「同台」交鋒，林靜儀說，「我是選區內最關心學校基礎建設的立委」；顏寬恒回應，他就是過去這個選區最關心教育的立委，若有機會能再進入立法院，一定會持續推動選區的教育資源再升級。

顏寬恒、林靜儀都祝福學生考試順利，金榜題名，現場發生4名學生因天熱身體不適的小插曲，身為醫師的林靜儀協助學生緩解症狀，顏寬恒也來關懷學生。顏寬恒說，現場有3人沒吃早餐，他也分享節食減重經驗，早上會喝豆漿或鮮奶，得到熱量及血糖的平衡。

林靜儀說，她在台中市第二選區內最關心學校基礎建設的立委，當選後一年二個月以來，都主動拜訪選區學校，關心各校是否因限於經費不敢申請或還沒申請的建設，學校基礎建設是最重要的事情。

林靜儀指出，在中央，她關心多元的教育模式，例如有學校希望能開辦技職專班，但有小校會限於人數問題，現在正在跟教育部爭取更多元的教育資源，還包含台中市不當管教、性侵、性騷擾案件，也與相關團體追蹤，也陸續接獲受害學生陳情，將持續追蹤與要求。

顏寬恒說，過去立委任內，爭取大肚區國中、國小的校舍、操場，都爭取了許多經費來補充，包括永順國小、瑞峰國小、大道國中禮堂都屬於大型的校舍新建工程，其餘也都有硬體設備的改善，大肚區沒有高中職，他爭取朝這這個方向努力，希望在地學子能有在地的學校可以就讀，不需要舟車勞頓；雖然他立委卸任，但還是結合民間力量，繼續為教育努力、支持學校基層球隊，關心教育是每位民代應盡的功課。

顏寬恒指出，如果林靜儀是中二選區現在最關心教育的立委，那他就是過去這個選區最關心教育的立委，因為這個選區立委也只有一位，我若有機會能再進入立法院，一定會持續推動選區的的教育資源再升級。

台中市大肚區磺溪書院考生祈福活動今登場，前立委顏寬恒（左）、立委林靜儀（右）都來關心身體不適的考生狀況。記者趙容萱／攝影
台中市大肚區磺溪書院考生祈福活動今登場，前立委顏寬恒（左）、立委林靜儀（右）都來關心身體不適的考生狀況。記者趙容萱／攝影
台中市大肚區磺溪書院考生祈福活動今天隆重登場，前立委顏寬恒（左二）、立委林靜儀（右四）「同台」。記者趙容萱／攝影
台中市大肚區磺溪書院考生祈福活動今天隆重登場，前立委顏寬恒（左二）、立委林靜儀（右四）「同台」。記者趙容萱／攝影

顏寬恒 林靜儀 台中市

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