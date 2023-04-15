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彰化重汙染15條溝渠及330公頃農地 經整治全解除列管
彰化縣灌溉水源及土壤早年重金屬汙染嚴重，經過整治後，全縣15條列管的高重金屬汙染潛勢圳路均解除列管，具指標性的東西二、三圳更已連續5年符合灌溉用水水質標準，列管的330公頃汙染農地也都完成改善，還地於民。環保局指出，目前仍持續透過自動監測與大數據分析，阻斷汙染傳輸路徑。
彰化縣此一水質保護及土壤整治的績效，最近獲環保署評列為特優，令環保局人員百感交集。在20多年前，彰化縣因工廠違法排放廢水，造成河川及土壤重金屬汙染嚴重，當年彰化地檢署還有專責檢察官查辦不法，彰化縣環保局等單位，也痛下決心全力取締違法營業的電鍍廠，並輔導遷移到工業區。
環保局長江培根說，針對受重金屬汙染的農地，縣政府積極進行整治復原，導入智慧監控，透過自動監測與大數據分析，追蹤監控高汙染潛勢圳路，讓違法事業無所遁形，阻斷汙染傳輸路徑，縣內列管的汙染農地總計330公頃，全數完成整治改善，並還地於民。目前每年雖仍有新的零星受汙染農地，不若以往大面積汙染。
至於河川重金屬汙染控制部分，江培根說，除加嚴重金屬排放標準、公告水汙染管制區及廢水排放總量管制方式外，針對可疑汙染重點區位強勢監控，有效取締多家不法事業，全縣15條經行政院農委會列管的高重金屬汙染潛勢圳路已全數解列，其中，東西二、三圳灌溉渠道水質重金屬檢測已連續5年全數符合灌溉用水水質標準，甚至接近人體健康基準。
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