快訊

獨／女歌迷聽完五月天演唱會突倒地 葉克膜搶救16天不治

不惜砸千萬住進高檔養老院 老富翁卻孤獨死在房內

春雨接力來襲！明各地轉乾回暖 下波鋒面通過時間點曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化重汙染15條溝渠及330公頃農地 經整治全解除列管

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
流經彰化市區的東西二圳早年受沿岸電鍍廢水嚴重汙染，經環保局積極整治後，已連續5年符合灌溉用水水質標準。記者劉明岩／攝影
流經彰化市區的東西二圳早年受沿岸電鍍廢水嚴重汙染，經環保局積極整治後，已連續5年符合灌溉用水水質標準。記者劉明岩／攝影

彰化縣灌溉水源及土壤早年重金屬汙染嚴重，經過整治後，全縣15條列管的高重金屬汙染潛勢圳路均解除列管，具指標性的東西二、三圳更已連續5年符合灌溉用水水質標準，列管的330公頃汙染農地也都完成改善，還地於民。環保局指出，目前仍持續透過自動監測與大數據分析，阻斷汙染傳輸路徑。

彰化縣此一水質保護及土壤整治的績效，最近獲環保署評列為特優，令環保局人員百感交集。在20多年前，彰化縣因工廠違法排放廢水，造成河川及土壤重金屬汙染嚴重，當年彰化地檢署還有專責檢察官查辦不法，彰化縣環保局等單位，也痛下決心全力取締違法營業的電鍍廠，並輔導遷移到工業區。

環保局長江培根說，針對受重金屬汙染的農地，縣政府積極進行整治復原，導入智慧監控，透過自動監測與大數據分析，追蹤監控高汙染潛勢圳路，讓違法事業無所遁形，阻斷汙染傳輸路徑，縣內列管的汙染農地總計330公頃，全數完成整治改善，並還地於民。目前每年雖仍有新的零星受汙染農地，不若以往大面積汙染。

至於河川重金屬汙染控制部分，江培根說，除加嚴重金屬排放標準、公告水汙染管制區及廢水排放總量管制方式外，針對可疑汙染重點區位強勢監控，有效取締多家不法事業，全縣15條經行政院農委會列管的高重金屬汙染潛勢圳路已全數解列，其中，東西二、三圳灌溉渠道水質重金屬檢測已連續5年全數符合灌溉用水水質標準，甚至接近人體健康基準。

流經彰化市區的東西二圳早年受沿岸電鍍廢水嚴重汙染，經環保局積極整治後，已連續5年符合灌溉用水水質標準。記者劉明岩／攝影
流經彰化市區的東西二圳早年受沿岸電鍍廢水嚴重汙染，經環保局積極整治後，已連續5年符合灌溉用水水質標準。記者劉明岩／攝影
流經彰化市區的東西二圳早年受沿岸電鍍廢水嚴重汙染，經環保局積極整治後，已連續5年符合灌溉用水水質標準。記者劉明岩／攝影
流經彰化市區的東西二圳早年受沿岸電鍍廢水嚴重汙染，經環保局積極整治後，已連續5年符合灌溉用水水質標準。記者劉明岩／攝影

水質 農地

延伸閱讀

彰化潭墘國小停招成定局 反廢校聯盟按原計畫行事

彰化再傳禽流感 今年累計10場共撲殺逾26萬隻雞鴨及鵪鶉

彰化稻米故鄉童樂會 縣長堅持不白吃白拿

全國四健會作業組四連霸 彰化東溪國小校慶50年

相關新聞

小3男童穿越中軟花圃遭鋼索刮傷臉 園區亡羊補牢貼膠布警示

台中市周姓家長今天向市議員李天生投訴表示，就讀國小3年級的兒子日前穿越位於大里區的台中軟體園區花圃時，竟被支撐樹木的鋼索...

彰化重汙染15條溝渠及330公頃農地 經整治全解除列管

彰化縣灌溉水源及土壤早年重金屬汙染嚴重，經過整治後，全縣15條列管的高重金屬汙染潛勢圳路均解除列管，具指標性的東西二、三...

公車班次少、老人等車日曬雨淋 南投全面盤點改善候車亭

南投縣13鄉鎮共207個候車亭，除了公車班次少，許多候車亭只有站牌，沒有遮陽、遮雨設備，南投縣政府將進行整體改善規畫，依...

睽違3年…磺溪書院千名考生祈福 跨七星爐火求金榜提名

台中市大肚區磺溪書院考生祈福活動今天隆重登場，睽違3年，今恢復千名考生向文昌帝君祈願、依序跨過七星爐火，並在祈福樹上掛上...

彰化稻米故鄉童樂會 縣長堅持不白吃白拿

彰化縣埤頭鄉盛產有「壽司米」美稱的台梗9號稻米，鄉公所今天舉辦「2023埤頭米是優童樂會」，要求參加活動的社區和攤商都以...

南投1年清除河川垃圾73公噸 就怕水上漂煞風景又釀災

南投縣埔里鎮、草屯鎮都出現大排或疏洪道出現垃圾，除了造成水質優氧化，也影響區域排水，南投縣環保局在河面設垃圾攔除設施，也...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦