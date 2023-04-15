彰化潭墘國小停招成定局 反廢校聯盟按原計畫行事

彰化縣大城鄉潭墘國小反廢校聯盟要求，昨天24點前縣政府要作出改設分校的善意回應。縣政府今天表示，改設分校沒意義，將支應500萬元成立遊學學校。潭墘村長柯志憲說，縣政府無善意回應，他和村民將展開抗爭。

大城鄉在最近3年內已有兩校停招，縣政府3月間公告潭墘國小自112學年、今年8月1日起停招，是大城鄉第三所停招的國小，引起潭墘村民反彈，縣政府宣布給予一到五年級轉學到大城國小的早餐、通學車資、制服等學用品補助，潭墘村辦公室仍不接受，亮出底線是改設分校，否則抗爭。

教育處長蔡金說，墘潭國小學生人數低於40人，下學年僅兩名新生願意報到，無法分組學習，打躲避球也打不成，多數潭墘國小家長簽署同意書，將把子女轉學到大城國小，縣政府沒廢校，而是潭墘國小轉型為遊學學校，將支應500萬元充實設備，另有5至6名組員駐校服務，潭墘國小原模原樣存在，地方集體記憶不會消失。

柯志憲表示，分校和遊學中心一樣嗎？縣政府為何不把已停招的頂庄或永光為改遊學學校，特別挑選潭墘國小下手？分校也可以當遊學學校，縣政府既無善意回應，他和村民按照原訂計畫進行，事情至此，他沒怪縣長和縣政府，只怪自己努力不夠。