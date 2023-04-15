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公車少老人等車日曬雨淋 南投全面盤點改善候車亭

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
草屯鎮敦和國小候車亭有完整的班次時間表、座椅候車亭整體藍白色系搭配，清爽宜人。記者江良誠／攝影
草屯鎮敦和國小候車亭有完整的班次時間表、座椅候車亭整體藍白色系搭配，清爽宜人。記者江良誠／攝影

南投縣13鄉鎮共207個候車亭，除了公車班次少，許多候車亭只有站牌，沒有遮陽、遮雨設備，南投縣政府將進行整體改善規畫，依照民眾搭車需求，重新評估設計地點，設置照明、資訊化的新式候車亭，以學校為優先改善地區，讓老人、學生等車不用擔心日曬雨淋。

中寮鄉鄰接草屯、南投，但因丘陵地形交通不方便，老人就醫、學生上學得倚賴公車。但班次少，南中寮廖姓老阿嬤到南投醫院看病，錯過了小巴士，下一班得等1個小時，還是外地民眾剛好在附近訪友，看到老人家站在大太陽底下「等嘸車」，順便載她到南投醫院。阿嬤一再感謝「否則看個病，可能就要花上一天時間」。

南投縣長許淑華說，南投許多候車亭沒有遮陽、遮雨功能，長輩、學生和偏鄉居民很不方便，她請工務處盤點全縣公車路線，共有207個候車亭，南投、草屯等人口密集區候車亭設施還好一點，但偏遠部落往往只有站牌。

在許多居民反映下，縣府將對全縣2百多個候車亭提出改善，學校周邊候車亭將優先改善，縣府也會根據搭車需求，評估增設地點，改善候車亭空間，設置照明、資訊及外觀改善，分年完成建置，希望今年內就讓民眾感受候車空間更友善、安全。

縣議員沈夙崢說，南投幅員遼闊，長輩非常仰賴公車，但公車班次少、班距長，候車亭大多只有站牌，她也肯定縣府盤點並提出候車亭優化措施，她希望候車亭能設置到站系統、座椅及遮雨設施，她也會持續追蹤候車亭改善進度，讓民眾搭車更便利。

南投縣幅員廣大，但公車班次少，偏遠地區更常只有簡陋站牌，等車民眾沒地方遮陽避雨。記者江良誠／攝影
南投縣幅員廣大，但公車班次少，偏遠地區更常只有簡陋站牌，等車民眾沒地方遮陽避雨。記者江良誠／攝影
南投縣偏遠部落老人外出就醫，幾乎都仰賴公車，但普遍班次少，錯過就得等候多時。記者江良誠／攝影
南投縣偏遠部落老人外出就醫，幾乎都仰賴公車，但普遍班次少，錯過就得等候多時。記者江良誠／攝影

公車 阿嬤

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