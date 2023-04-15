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彰化稻米故鄉童樂會 縣長堅持不白吃白拿

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣2023埤頭米是優童樂會今天盛大開幕，縣長王惠美和地方士紳雲集。記者簡慧珍／攝影
彰化縣2023埤頭米是優童樂會今天盛大開幕，縣長王惠美和地方士紳雲集。記者簡慧珍／攝影

彰化縣埤頭鄉盛產有「壽司米」美稱的台梗9號稻米，鄉公所今天舉辦「2023埤頭米是優童樂會」，要求參加活動的社區和攤商都以米食為主，爆米香、炒米粉、豬肉油飯等米食一應俱全，稻草藝術裝置陪伴野餐民眾悠閒度過周末。

埤頭鄉公所在豐崙公園舉辦米是優童樂會，縣長王惠美、立法委員謝衣鳳、埤頭鄉長杜懿彩、鄉代會主席張景舜等人用泡泡機打出五彩繽紛泡泡製造歡娛氣氛。杜懿彩說，豐崙公園面積約5公頃，仍有鄉民不知道家鄉有大面積公園，今天在這裡舉辦活動一方面提高豐崙公園能見度，一方面推廣米食文化和在地美食，除了年年都有的爆米香，還有米製食品，鄉公所也呼應四月兒童節安排兒童闖關等活動。

鄉公所舉辦野餐以及草地狀元派對，用稻草創意布置，在地美食攤位展售米食食品和飲料，社區攤位要送飲料，縣長王惠美堅持「不白吃不白拿」，經過一番推來送去，王惠美成功付款200元。

王惠美說，豐崙公園過去只是埤頭鄉自行車環鄉的起點，今年埤頭鄉公所非常用心呈現公園多功能，埤頭有美麗的綠色隧道、田園風光、冰粽發明館、台灣穀堡稻米博物館、彰化百寶村，若串連景點有助發展埤頭的觀光旅遊。

彰化縣長王惠美參加2023埤頭米是優童樂會，堅持付款買社區調製的飲料。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美參加2023埤頭米是優童樂會，堅持付款買社區調製的飲料。記者簡慧珍／攝影
上百名民眾參加彰化縣2023埤頭米是優童樂會野餐派對。記者簡慧珍／攝影
上百名民眾參加彰化縣2023埤頭米是優童樂會野餐派對。記者簡慧珍／攝影

王惠美

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