台中康橋水畔開放演出惹議 議員籲市府重視

台中市大里旱溪康橋水岸是否開放演出爭議不斷，近日贊成和反對陣營相繼出招，205名街頭藝人聯署陳情要求降低噪音管制以利演出；反對陣營由永隆里長黃秀玲提案要求制止街頭藝人演出，議員李天生今呼籲市府重視處理。

台中市文化局表示，康橋水岸非文化局公告街頭藝人開放場所，是否申請為開放展演場地及有關演出准駁，尊重場地管理方及相關場地管理辦法規定。台中市目前有逾5000組街頭藝人及83處公告開放場所，街頭藝人是城巿的藝術家，樂見各場地方開放提供街頭藝人展演，展現台中市優質的城巿美學。

大里旱溪康橋水岸風景宜人，是民眾休憩好去處，吸引不少街頭藝人進駐表演，常遭附近住戶檢舉噪音問題，環保局稽查員、永隆里長黃秀玲據報到場制止時，和表演人員或民眾嚴重衝突，這項爭議長期未解。

205名街頭藝人日前聯署陳情指稱，康橋水岸擁有親水、休憩及展演空間，適合街頭藝人演出，但為第二類噪音管制區，晚間噪音管標準值為57分貝太嚴格，常被迫停止演出，要求改列第三類噪音管制區，降低管制。

黃秀玲在大里擴大區務會議中提案，指康橋水岸街頭藝人演出製造噪音，嚴重危害附近住戶安寧，要求設法制止。

李天生強調，康橋水岸是台中市著名地標，常辨活動，當然適合一般民眾演出，不過目前出現爭議，十分遺憾，盼各方體諒合作，尋找兩全其美的辨法，共創雙贏。

地方上也是看法兩極，有贊成者認為，少數人反對讓街頭藝人無法演出，剝奪市民休閒的權利，不符合開發康橋計劃的目的；反對者認為，康橋水岸不是街頭藝人公告開放出場所，製造噪音，妨礙安寧，違反法令規定，理應依法制止。

文化局說，市府在今年4月8日應場地管理方之邀，共同會勘現場演出情形，是否開放場地提供街藝展演？尊重場地方評估申請，也呼籲街頭藝人演出時，應出示街頭藝人證件與遵守相關法令及場地管理方指引，並選擇與周圍住民友善互動的展演方式，共同維護多元豐富休憩環境。