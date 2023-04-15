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南投1年清除河川垃圾73公噸 就怕水上漂煞風景又釀災

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長許淑華會勘埔里鎮區域排水系統，要求在雨季前完成疏浚和雜草垃圾清除。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華會勘埔里鎮區域排水系統，要求在雨季前完成疏浚和雜草垃圾清除。圖／南投縣政府提供

南投縣埔里鎮、草屯鎮都出現大排或疏洪道出現垃圾，除了造成水質優氧化，也影響區域排水，南投縣環保局在河面設垃圾攔除設施，也發動志工淨溪。去年河川垃圾清除數量多達73公噸，縣長許淑華也會勘排水溝及野溪，要求疏浚清除雜草垃圾，以免影響排水釀災。

民眾到河川活動隨意丟棄垃圾，會造成河川汙染甚至河道淤塞，除影響河川水質、水域生態環境及排水功能，垃圾水上漂更嚴重破壞景觀。

埔里鎮枇城大排是重要疏洪系統，因常遭人亂丟垃圾，河面大批垃圾漂浮，公所派人清理，也沿著大排裝設監視器加強取締；名間鄉坑內坑溪曾出現大批垃圾隨著大雨沖刷而下，讓居民難以忍受，甚至發現排水溝也充斥塑膠袋、寶特瓶等垃圾，造成排水不良。

環保局表示，南投為觀光大縣，河川環境清潔及維護不容忽視，除在枇城大排等疏洪系統設置垃圾攔除網，發現水面或河岸有垃圾堆積立即清除，也加強道路側溝、區域與雨水排水道垃圾攔除及清除工作。

環保局長李易書表示，去年河川垃圾攔除成果統計，河面垃圾共清除73公噸，其中雜草占84%、竹木4%、死魚3.5%、其他類垃圾2.93%與垃圾包2.3%，在清潔人員和志工的努力下，獲環保署考核特優肯定。

許淑華昨天也到埔里鎮珠格里、枇杷里會勘4處排水溝及野溪，居民反映雜草及高莖植物影響水流，加上部分區域為陡坡，降下大雨導致溪水溢流至周旁農地，甚至邊坡沖蝕崩塌，許淑華要求盡快清除雜草、垃圾等清疏，避免積水及釀災，保障農地安全，也營造乾淨的水域環境。

南投縣環保局發動志工清除河川水面和岸邊垃圾，維護河川環境。圖／南投縣政府提供
南投縣環保局發動志工清除河川水面和岸邊垃圾，維護河川環境。圖／南投縣政府提供

排水溝 許淑華 埔里

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