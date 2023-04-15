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影／上千人慶葫蘆墩文化中心40歲 盧秀燕：未來10年更多灌溉耕耘

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
盧秀燕邀請現場孩童、表演團隊與歷任主任等貴賓一起上台歡慶，大聲喊出「葫蘆墩文化中心，生日快樂！」氣氛炒到最高潮。記者林佩均／攝影
盧秀燕邀請現場孩童、表演團隊與歷任主任等貴賓一起上台歡慶，大聲喊出「葫蘆墩文化中心，生日快樂！」氣氛炒到最高潮。記者林佩均／攝影

葫蘆墩文化中心是台中縣時期首座文化中心，今天上午湧入上千人歡慶40周年慶，台中市長盧秀燕表示，葫蘆墩文化中心意義非凡，未來10年更加重要，市府將投入更多展演、開設班隊與藝術師資，灌溉耕耘市民的文化底蘊。盧邀請現場孩童一起上台剪綵歡慶，大聲喊出「葫蘆墩文化中心，生日快樂！」氣氛炒到最高潮。

今天上午，葫蘆墩文化中心廣場擺設「饗市集」，上千人潮湧現，熱鬧滾滾。由九天民俗技藝團「氣吞天下」、瓊瑢舞蹈團「舞躍歡慶」帶來精湛演出。台中市長盧秀燕與歷任主任、市議員陳本添、張瀞分、邱愛珊等多位貴賓，更邀請現場孩童上台，歡慶「豐采四十‧有葫同饗」，祝福葫蘆墩文化中心40歲「生日快樂！」　

「未來10年更重要！市府要投入更多展演」，盧秀燕強調，葫蘆墩文化中心有非常重要的地位，過去2、3年因為疫情導致場館運作有限，未來10年，市府要加倍端出更好的展演與班隊、邀請更多藝術文化專家，灌溉耕耘市民的文化韻底。

盧秀燕表示，葫蘆墩文化中心1983年成立，當年為台中縣文化中心，40年來已展演上萬場次，是全國各地重要文化藝術家的展演場域，讓藝術家發光發熱，是藝術文化家重要的文化基地。

盧也說，中心開設許多班隊，供孩子學習畫畫、書法等藝文陶養，提升文化能量；市民每日有好看的藝文活動，甚至吸引外國遊客駐足觀賞。

葫蘆墩文化中心表示，本月15、16、22、23日連續兩周上午10點到傍晚5點規劃「饗市集」，邀請豐原在地品牌共襄盛舉，活動期間消費200元即可參加「消費滿額抽好禮」摸彩活動，有機會將頭獎腳踏車帶回家。更多活動詳情，可上中心官網(https://www.huludun.taichung.gov.tw/) 查詢。

葫蘆墩文化中心今天歡慶40周年館慶，現場熱鬧滾滾。記者林佩均／攝影
葫蘆墩文化中心今天歡慶40周年館慶，現場熱鬧滾滾。記者林佩均／攝影
葫蘆墩文化中心今天歡慶40周年館慶，台中市長盧秀燕到場祝福。記者林佩均／攝影
葫蘆墩文化中心今天歡慶40周年館慶，台中市長盧秀燕到場祝福。記者林佩均／攝影
葫蘆墩文化中心今天歡慶40周年館慶，台中市長盧秀燕到場祝福。記者林佩均／攝影
葫蘆墩文化中心今天歡慶40周年館慶，台中市長盧秀燕到場祝福。記者林佩均／攝影
九天民俗技藝團帶來「氣吞天下」演出，相當精彩。記者林佩均／攝影
九天民俗技藝團帶來「氣吞天下」演出，相當精彩。記者林佩均／攝影
葫蘆墩文化中心今天歡慶40周年館慶，現場熱鬧滾滾。記者林佩均／攝影
葫蘆墩文化中心今天歡慶40周年館慶，現場熱鬧滾滾。記者林佩均／攝影
盧秀燕邀請現場孩童一起上台剪綵歡慶，大聲喊出「葫蘆墩文化中心，生日快樂！」氣氛炒到最高潮。記者林佩均／攝影
盧秀燕邀請現場孩童一起上台剪綵歡慶，大聲喊出「葫蘆墩文化中心，生日快樂！」氣氛炒到最高潮。記者林佩均／攝影
葫蘆墩文化中心今天歡慶40周年館慶，現場熱鬧滾滾。記者林佩均／攝影
葫蘆墩文化中心今天歡慶40周年館慶，現場熱鬧滾滾。記者林佩均／攝影

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