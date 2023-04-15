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因應偏鄉道路狹窄 中市推小黃公車替代公車

中央社／ 台中15日電

對於部分偏遠地區因道路狹窄與客源不足，因而沒有公車路線問題，台中市交通局今天表示，推出小黃公車以計程車替代公車服務，還可以隨招隨停，讓偏遠地區民眾很有感。

為了讓公車開不進去的偏遠地區也能享有大眾運輸的便利，台中市交通局透過新聞稿表示，開辦小黃公車替代公車服務以來，已有22條小黃公車路線，路線總數為全國第2高。

交通局表示，市府規劃小黃公車上路，逐年擴大服務路線，讓偏遠地區民眾很有感，有溫度的小黃公車提供固定與站牌路線，還能隨招隨停，改善民眾出門訪友、購物、醫療等受限交通問題的困擾，上班族與學生也可預約小黃公車代步通勤。

交通局長葉昭甫表示，小黃公車執行接送偏遠地區市民的超級任務，市府針對搭乘民眾進行滿意度調查，整體滿意度9成以上，還貼心考量民眾搭車目的地較頻繁站點，廣納地方鄉親建議，如海線「黃13路客庄菁埔線」行駛路線在清水區頂湳里、菁埔里新增停靠站點，讓長輩到市場採買更方便。

交通局還進一步規劃調整「黃15路沙鹿水裡社線」，原本沙鹿區南勢坑居民搭乘公車必須步行近1公里至鄰近站牌，未來小黃公車路線將繞駛進南勢里慶安宮並新增停靠站點，讓在地民眾搭車不用長途跋涉。

公車 台中市 計程車

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