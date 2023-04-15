台中這2場觀光活動設計躍上國際 獲美國繆思設計獎鉑金獎

2023中台灣元宵燈會主燈「幸福台中Happy兔」，以及2020台中國際花毯節主花毯「勇氣之心」在「美國繆思設計大獎（Muse Design Awards）」脫穎而出，勇奪「概念設計鉑金獎」2項、「照明設計鉑金獎」1項，為台中國際觀光行銷增添3鉑金殊榮。

中市觀旅局長陳美秀表示，美國繆思設計大獎隸屬於國際獎項協會自2015年創建的重點設計賽事，分為建築、室內、時尚、運輸、產品、包裝、照明、概念、景觀、傢俱設計等十大組別。

2023中台灣元宵燈會主燈「幸福台中Happy兔」及2020台中國際花毯節主花毯「勇氣之心」獲得概念設計與照明設計最高榮譽的鉑金獎殊榮，實屬不易；花毯節主花毯「勇氣之心」被選為概念設計類第一季年度獎，照片直接揭露於官網首頁，提升台中市活動能見度。

陳美秀說，2023中台灣元宵燈會主燈「幸福台中 Happy兔」立於景觀水池上，圓球二旁的建築群高低錯落，邊際線條勾勒出城市天際線，分別是知名的台中國際會展中心、中台灣電影中心、歌劇院等建築，夜間則變身蘊藏驚奇的星球；HAPPY兔的外觀以象徵富貴好運的金黃、寶藍為主色系設計，兔身上的線條則改編傳統吉祥如意圖騰呈現，搭配130支環湖光束燈秀，展演時深受民眾喜愛，現在更於國際發光發熱。